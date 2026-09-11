"계약 파기해줘!" U-21팀 강등된 'SON 절친'의 충격적 행보, 토트넘과 계약기간 9개월 남았는데 계약해지 요구→브라질 바스코와 링크

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[스포츠조선 전영지 기자]'브라질 공격수' 히샬리송이 잔여 계약 기간 9개월을 두고 소속팀 토트넘과 심각한 갈등을 빚고 있다.

이적 시작 마감칠 친정 에버턴으로의 컴백이 무산된 히샬리송은 잔여 계약 해지 열망하고 있다. 구단과 선수 대리인 측의 협상은 계속 진행 중이지만, 최근 들어 사안이 더욱 악화된 것으로 보인다.

히샬리송은 이적료 없이 떠나기를 원하고, 토트넘은 그 제안을 받아들일 생각이 없다. 설상가상 토트넘에겐 다음 시즌 말까지 히샬리송의 계약을 12개월 연장할 수 있는 옵션까지 있다. 토트넘은 남은 계약을 두고 히샬리송과 합의안을 협상할 의사가 없다.

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히샬리송은 일리만 은디아예가 포함된 마감일 스왑 거래의 일환으로 에버턴 컴백과 링크됐지만 결국 이적이 무산됐다. 토트넘은 3500만 파운드의 이적료를 제시했지만 히샬리송과 에버턴 구단이 개인 조건에 합의하지 못하면서 이적이 물 건너갔다. 지난 시즌 11골을 기록, 토트넘의 최다 득점자였던 히샬리송은 이적 무산 직후 로베르토 데 제르비 감독의 프리미어리그 25인 스쿼드에서 제외돼 21세 이하 팀으로 강등됐고 홀로 유배 생활을 하듯 훈련하고 있다. 현재 브라질 클럽 바스코 다 가마가 히샬리송의 영입을 원하고 있으며, 히샬리송은 조국으로 돌아갈 의사가 있다.

보도에 따르면 히샬리송은 브라질 클럽 바스코로 자유롭게 이적할 수 있도록 토트넘이 자신의 계약을 해지해 주길 열망하고 있다. 브라질 언론 매체 글로보에 따르면, 히샬리송은 토트넘이 자신을 프리미어리그 명단에 등록하지 않기로 한 결정에 격분했으며, 자유계약 신분으로 바스쿠에 합류할 수 있도록 토트넘이 자신의 계약을 파기해 주기를 원하고 있다. 히샬리송의 변호인단은 시즌 종료 시 만료될 예정인 그의 계약을 해지하기 위한 요청서를 법원에 제출할 예정이다.

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히샬리송의 경우는 알힐랄의 사우디 프로리그 스쿼드에서 제외된 후 자신의 직업 수행을 방해받았다고 법원에 주장한 동료 브라질 선수 헤낭 로디의 사례와 유사하다. 로디는 그 후 계약의 일방적 해지를 확보한 후 아틀레티코 미네이루와 계약했다.

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지난주 데 제르비 감독은 히샬리송에게 토트넘에서의 추방은 전적으로 히샬리송 자신이 초래한 문제라면서, 히샬리송이 여름 시작 무렵 재계약 협상을 거부했다고 밝혔다. 토트넘은 지난 시즌 가까스로 강등을 면한 후 데제르비 감독의 공격진을 보강하기 위해 맨시티 듀오 오마르 마르무시와 사비뉴를 영입했다.

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토트넘이 노팅엄과 0대0으로 비긴 직후 데제르비 감독은 "당신들은 중요한 한 가지를 모른다. 프리시즌 시작 무렵 나는 히샬리송과 이야기했고, 내가 그를 팀에 남기고 싶었기 때문에 계약을 연장하고 싶은지 물었지만 그는 원하지 않았다"고 말했다. "그렇다, 히샬리송은 좋은 선수다. 지난 시즌에 중요했고, 아주 중요했다. 그는 좋은 사람이기도 하다. 하지만 결국 나는 선수들이 떠나고 싶어하는 모습을 보일 때 그들에게 압박을 가하는 것을 멈춰야 한다"고 했다. "그러므로 그에겐 안타깝지만 우리는 다음 장으로 넘어가 도미닉 솔란케, 오마르 마르무시와 함께 일해야 한다"고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com