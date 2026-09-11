韓 축구 물음표! 국가대표 수비수 김민재 2연속 벤치…바이에른 뮌헨, UCL 1차전 5-0 완승 "아직 경기 감각 찾는 선수들 있다"

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 두 경기 연속 벤치를 지켰다.

빈센트 콤파니 감독이 이끄는 바이에른 뮌헨은 11일(이하 한국시각) 독일 바이에른주 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 보되 / 글림트(노르웨이)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 1차전에서 5대0으로 크게 이겼다.

전반을 0-0으로 마친 바이에른 뮌헨은 상대 골키퍼 니키타 하이킨이 부상으로 교체된 틈을 놓치지 않았다. 후반 2분 자말 무시알라의 선제골로 앞서갔다. 골문이 터진 바이에른 뮌헨은 후반 16분 해리 케인, 후반 32분 알폰소 데이비스, 후반 38분 마이클 올리세의 연속 득점을 묶어 점수 차를 벌렸다. 반면, 보되 / 글림트는 후반 42분 오딘 비요르투프트가 퇴장까지 당하며 어려움을 겪었다. 바이에른 뮌헨은 후반 추가 시간 올리세의 쐐기골을 더해 승리의 마침표를 찍었다.

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이로써 바이에른 뮌헨은 2019~2020시즌 이후 유럽 정상 탈환을 위한 힘찬 첫 발을 뗐다. 바이에른 뮌헨은 지난 시즌 UCL 준결승까지 올랐다. 당시 파리생제르맹(프랑스)에 패해 고개를 숙였다. 또한, 바이에른 뮌헨은 개막 '무패'를 질주했다. 독일 분데스리가에선 1승1무, 독일축구협회(DFB) 포칼 1승, UCL 무대에서도 승리했다.

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'수비 핵심' 김민재는 최종 명단에 이름을 올렸지만, 그라운드를 밟지는 못했다. 이날 바이에른 뮌헨은 다요 우파메카노-조나단 타 센터백 조합으로 출전해 풀타임 뛰었다. 김민재는 직전 샬케와의 독일 분데스리가 원정 경기에 이어 2연속 벤치에 머물렀다.

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바이에른 뮌헨의 소식을 주로 전하는 '바바리안풋볼웍스'에 따르면 콤파니 감독은 "우리는 좋은 위치에 있다. 아직 경기 감각을 되찾고 있는 선수들이 있다. 하지만 카운터 프레싱, 압박, 에너지 면에서는 긍정적인 모습을 보이고 있다"며 "경기력, 세부적인 내용에서는 여전히 개선할 점이 있다. 계속 노력하고 있다"고 말했다.

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바이에른 뮌헨은 14일 엘버스베르크와 리그 원정 경기를 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com