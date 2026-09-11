"시계 내놔, 금고 열어!" 칼로 위협당한 돈나룸마, 임신중인 여친과 파리 아파트에서 당한 끔찍한 4인조 강도사건 '대충격'

출처=돈나룸마 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]'맨시티 스타 골키퍼' 잔루이지 돈나룸마와 그의 임신 중이었던 여자친구가 3년 전 파리 아파트에서 겪은 끔찍한 강도 사건의 실상이 법정에서 공개됐다.

11일(한국시각) 프랑스 파리 법정에서 밝혀진 바에 따르면, 돈나룸마와 당시 임신 중이었던 여자친구 알레시아 엘레판테는 2023년 파리에서 끔찍한 주거 침입 피해를 입었다. 이후 두 사람은 이후 결혼해 아이를 낳았다. 당시 파리생제르맹(PSG) 소속이었던 27세의 골키퍼 돈나룸마 커플은 강도들이 아파트에 침입한 후 구타 당하고 결박 당했으며 흉기로 위협을 받았다. 파리 형사법원은 이 끔찍한 사건에 대해 이틀간의 심리를 진행중이다. 돈나룸마는 직접 증언에 나서지 않을 것으로 예상되지만, 그의 진술서에는 당시 충격적인 상황이 고스란히 담겼다.

출처=돈나룸마 SNS

법원 문서에 따르면 돈나룸마는 한 남성이 "쉿"이라고 소리에 놀라 잠에서 깼고, 그 직후 얼굴을 너클로 가격 당하고 흉기로 위협을 받았다. "시계, 시계 내놔"라는 강도의 겁박에 돈나룸마는 "화장대 위에 있던 오데마 피게 시계를 그에게 보여줬다"고 답했다. 수천, 수억원을 호가하는 럭셔리 시계 브랜드다. 돈나룸마의 파트너 엘레판테는 수사관들에게 자신도 강도들에게 공격을 받았으며 그들이 "돈, 시계"라고 소리치며 자신을 깨웠다고 진술했다. 그녀 역시 까르띠에 시계와 보석, 현금 2000유로를 강도들에게 건넸다. 이후 엘레판테는 금고 비밀번호를 대라고 추궁을 받았지만 그녀는 '비밀번호를 모른다. 어차피 금고는 비어 있다'고 말했다. 그녀는 수사관들에게 "강도들은 내가 거짓말을 하고 있다고 생각하며 화를 냈다. 그들은 내 머리카락을 잡아당겼고 그중 한 명은 내 허벅지를 때렸다. 내가 임신중이라고 말했음에도 그들은 멈추지 않았다"고 증언했다. 돈나룸마가 금고 비밀번호를 알려줬지만, 엘레판테의 경고대로 안에는 아무것도 없었다.

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강도들은 메르세데스. 람보르기니 차량의 열쇠, 현금, 시계, 명품 핸드백을 들고 도주했다. 사건이 발생한 장소는 파리에서 가장 유명하고 화려한 몽테뉴 거리였으며, 사건 당시 돈나룸마와 그의 파트너는 잠들어 있었다. 경찰에 따르면 4인조 강도는 사다리를 이용해 지붕으로 올라간 후 발코니로 내려와 창문을 통해 아파트에 침입했다.

이미 감옥에 복역중인 2명의 강도, 최소 11건의 전과가 있는 21세의 일랴스 케르부시와 키안 마무니는 감옥 안에서 강도 행각을 주도하고 지시한 혐의를 받고 있다. 두 사람은 혐의를 부인하고 있다. 3월 탈옥해 13일 동안 도피 행각을 벌였던 케르부시는 재판정에서도 소동을 피웠다. 그는 경찰관들에게 "너 이리 와봐. 어쩔래?" 등 위협적 언동을 서슴지 않았고 법정에서 쫓겨날 수 있다는 경고에도 "조금도 상관없다. 재판에 참석하고 싶지 않다. 개뿔도 관심 없다"며 불손한 태도로 일관했다.

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사건 당시 18세 미만이었던 강도 중 두 명은 소년원에서 각각 3년과 4년의 징역형을 이미 선고받았다. 또 다른 피고인인 24세의 목타르 디옵은 범행 가담은 인정했으나 폭력을 행사한 혐의는 부인하고 있다. 네 번째 용의자는 2024년에 스스로 목숨을 끊었다. 그는 이전에 가담 사실을 인정했으나 공범들로부터 압박을 받았다고 수사관들에게 털어놓은 바 있다.

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돈나룸마와 그의 파트너 측 변호인들은 이전에 그들이 "여전히 큰 충격에서 벗어나지 못하고 있다"고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com