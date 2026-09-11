김은중 감독의 올림픽대표팀, 내달 3-6일 호주와 원정 친선 2연전[오피셜]

코리아풋볼파크/ MU21 대표팀/U21이하/올림픽 대표팀/ 김은중호 첫 소집훈련/국내 소집훈련/ 김은중 감독/ 사진 홍석균

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[스포츠조선 전영지 기자]'샤프' 김은중 감독이 이끄는 대한민국 21세 이하(U-21) 남자축구 대표팀(올림픽 대표팀)이 10월 호주 U-21 대표팀과 호주 현지에서 두 차례 원정 친선경기를 치른다.이번 친선 2연전은 내달 3일과 6일에 열리며 두 경기 모두 호주 뉴사우스웨일스주 고스포드에 위치한 폴리텍스타디움에서 치러진다. 3일 1차전은 오후 2시(이하 한국시각), 2차전은 낮 12시 킥오프하며 2차전은 비공개로 치러질 예정이다.

김은중 감독이 이끄는 올림픽 대표팀은 2028년 LA올림픽에 도전하는 팀이다. 김 감독이 지난 5월 초 KFA 공개채용을 통해 사령탑으로 선임됐다. 김 감독은 김학범호의 코치로 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임 금메달, 2020년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 우승, 2020년 도쿄 올림픽 8강을 이끌었고, 감독으로 2023년 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 4강을 달성한 바 있다. 또 지난 시즌까지 수원FC 감독직을 수행한 뒤 3년 만에 협회로 복귀, 올림픽대표팀 지휘봉을 잡고 6월 천안 코리아풋볼파크에서 26명의 선수들과 함께 첫 소집훈련을 진행했다. 8월에는 대학생 선수 중심의 국내 소집훈련을 통해 선수 풀을 확장하고 팀의 기본 플레이 스타일을 전파하는 데 주력해 왔다.

코리아풋볼파크/ MU21 대표팀/U21이하/올림픽 대표팀/ 김은중 감독/ 사진 홍석균

2028년 LA올림픽 남자 축구 종목은 개최국 미국을 포함 총 12개 팀이 참가하고 아시아에는 2장의 출전권이 배정돼 있다. 2장의 티켓은 올림픽 아시아 예선인 U-23 아시안컵에서 결정되는데 시기가 앞당겨질 가능성도 있다. 기존에는 올림픽이 열리는 해에 치러졌지만 차기 대회의 경우 FIFA, AFC, IOC의 조율 결과에 따라 개최 시기가 1년 이상 앞당겨질 수도 있다고 보고 있다.

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이번 호주 원정 2연전은 김은중 감독 부임 후 치르는 첫 해외 원정 일정으로 대표팀은 향후에도 FIFA가 지정한 공식 A매치 기간을 활용해 소집 훈련과 국제경기를 통해 올림픽 예선을 착실히 대비할 예정이다. 한편, 대표팀은 21일 소집돼 코리아풋볼파크에서 발을 맞춘 후 28일 호주로 출국할 예정이다. 소집명단은 추후 발표한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com