내보내달라 vs 싫다 "히샬리송, 토트넘과 분쟁"→1년 연장 옵션까지 보유…최악의 결말로 치달아

사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼와 공격수 히샬리송이 이적과 관련해 첨예하게 대립하고 있다.

영국 BBC는 11일(한국시각) '토트넘과 브라질 공격수 히샬리송이 계약 종료를 9개월 남겨두고 분쟁을 벌이고 있다'고 보도했다.

히샬리송은 이적시장 마감일에 추진됐던 에버턴 이적이 무산된 이후, 자신의 향후 선택지를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 히샬리송은 남은 계약 기간을 끝내고, 방출되는 것을 원하고 있는 것으로 전해졌다.

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AP연합뉴스

구단과 선수 측 대리인들은 해결책을 찾기 위해 협상을 계속하고 있지만, 이 문제는 최근 며칠 사이 더욱 심각한 상황으로 번진 것으로 알려졌다. 히샬리송은 토트넘과 합의해 이적료 없이 구단을 떠날 수 있게 되는 것을 간절히 원하고 있다고 한다. 그러나 토트넘은 그런 선택을 현실적인 방안으로 고려하지 않고 있다. 문제를 더욱 복잡하게 만드는 것은 토트넘이 히샬리송의 계약을 다음 시즌 종료까지 1년 더 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있다는 점이다.

매체는 '토트넘은 남은 계약 기간을 포기하고, 히샬리송을 내보낼 의사가 없다'며 '히샬리송은 에버턴 이적이 무산된 이후 토트넘의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선수단에서 제외됐다'고 설명했다.

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토트넘은 히샬리송을 에버턴에 매각할 경우 3500만파운드(약 636억원)의 이적료를 받을 예정이었다. 그러나 히샬리송이 에버턴과 개인 조건에 합의하지 못하면서 이적이 성사되지 않았다. 현재 브라질 구단 바스쿠 다 가마는 히샬리송의 영입을 원하고 있다. 히샬리송 역시 고국으로 돌아가는 데 관심이 있는 것으로 알려졌다. 이들의 분쟁이 원만하게 해결될 수 있을지 관심이 모아진다. 히샬리송 입장에서는 한시라도 빨리 토트넘에서 탈출해야 하는 상황이고, 구단은 그를 내보내는 손해를 감수하려 하지 않고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com