日 축구 에이스 좌절! 구보 다케후사, '충격' 벤치 강등…西 '확고한 지위는 위태로워질 것' 위기감 폭발

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[스포츠조선 김가을 기자]'일본 에이스' 구보 다케후사(레알 소시에다드)의 상황이 심상치 않다.

일본 언론 '도스포웹'은 11일 '구보의 컨디션이 나아지지 않자 스페인 현지 언론에서 경고를 내렸다. 불변의 지위가 위태로워진다'고 보도했다.

구보는 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막 4경기에 모두 출전했지만, 단 하나의 공격포인트도 쌓지 못했다. 결국 8일 치른 엘체와의 경기엔 벤치 대기에 머물렀다. 그 사이 구보 대신 그라운드를 밟은 조브 오치엥이 혼자 1골-2도움을 폭발하며 팀의 3대2 승리를 이끌었다.

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'도스포웹'은 '구보를 대신해 오른쪽 측면 공격수로 선발 출격한 오치엥이 1골-2도움을 기록했다. 팀의 모든 득점에 관여하는 활약을 보여줬다. 구보가 앞으로 결과를 내지 못하면 벤치 멤버로 강등될 가능성이 있다'고 했다.

이 매체는 스페인 언론 '문도데포르티보'의 보도를 인용해 '구보의 포지션에 오치엥이 떠올랐다. 구보가 1대1 상황에서 본래의 빛을 되찾지 못한다면, 그의 확고한 지위는 위태로워질 것'이라고 전했다.

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한편, 구보는 최근 잦은 부상에 눈물 흘리고 있다. 지난 1월엔 왼쪽 햄스트링 부상으로 이탈해 4월에야 복귀했다. 2026년 북중미월드컵 때도 부상에 눈물 흘렸다. 그는 네덜란드와의 조별리그 F조 첫 경기에서 부상으로 교체됐다. 당시 구보는 덴젤 덤프리스와 부딪쳐 왼무릎 근처를 다쳤다. 한 번 일어섰지만, 더 이상 뛸 수 없다는 판단이 나왔다. 스스로 'X' 표시를 긋고 벤치로 물러났다. '도스포웹'은 '구보는 부상 영향이 있어 아직 최고 컨디션으로 경기하지 못하는 것인가. 조기 회복이 기대된다'고 덧붙였다.

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레알 소시에다드는 14일 아틀레티코 마드리드와 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com