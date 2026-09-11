[공식발표]'멀티골 폭발' 대전 주민규, K리그1 28라운드 MVP 영광

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]주민규(대전)가 28라운드 MVP로 선정됐다.

한국프로축구연맹은 주민규를 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 MVP로 뽑았다. 주민규는 9일 대전월드컵경기장에서 열린 안양과의 경기에서 멀티골을 기록하며 팀의 3대2 승리를 이끌었다. 주민규는 후반 3분 크로스를 발끝으로 마무리하며 동점골을 기록했다. 후반 30분에는 페널티킥으로 추가골을 터뜨렸다.

프로축구연맹은 28라운드 베스트11도 발표했다. 최고의 최전방 공격수에는 주민규와 무고사(인천)가 이름을 올렸다. 중원에는 이동경(울산) 이유현(강원) 밥신(대전) 최병욱(제주)이 뽑혔다. 수비진에는 이명재(대전) 세레스틴(제주) 후안 이비자(인천) 심상민(울산)이 꼽혔다. 최고의 골키퍼는 김동헌(인천)이었다. 28라운드 베스트 팀은 대전, 베스트 매치는 대전-안양전이었다.

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K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, K리그2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com