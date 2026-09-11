'대한민국에 없던' 8대8 여자축구 대회 '더 에이트'가 시작됩니다![공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]대한축구협회가 대한민국 최고의 여성 아마추어 8인제 축구팀을 가릴 '더 에이트 : KFA 위민스 챔피언십(THE 8IGHT : KFA WOMEN'S CHAMPIONSHIP)'을 신설한다.

'THE 8IGHT'는 전국의 여자 아마추어 클럽이 참가하는 전국 아마추어 8대8 여자 축구대회로 대한축구협회가 주최, 주관하며 국제축구연맹(FIFA)의 여자축구 발전 프로그램(Women's Football Development Programme)의 후원을 받아 개최된다.

이번 대회에는 수도권 16개 팀, 충청권 8개 팀, 강원권 6개 팀, 전라권 4개 팀 등 총 34개 팀이 참가한다. 참가팀들은 12일 대전 안영생활체육공원에서 열리는 충청권 예선을 시작으로 각 권역별 예선을 치른 뒤 수도권 상위 4개 팀, 강원·충청·전라권 상위 2개 팀 등 총 10개 팀이 챔피언십 본선에 진출, 11월 7일 천안 코리아풋볼파크에서 최종 우승팀을 가린다.

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경기는 8대8 방식으로 전,후반 각 25분씩 진행된다. 해당권역에 거주하는 여성 12명 이상이 선수 등록해 참가 신청을 마친 팀들은 모두 참가 가능하며 단일팀 뿐만 아니라 연합팀 형태로도 참가할 수 있다. 모든 참가팀과 경기 기록은 대한축구협회 통합경기정보시스템에 등록된다. 대한축구협회 공인심판 배정 등 체계적인 운영으로 진행된다.

'THE 8IGHT'은 11인제 기존 축구에 비해 적은 인원으로 팀을 구성할 수 있어 아마추어 여성들의 참가 진입장벽을 낮췄고, 여성 아마추어 축구대회가 특정 지역에 여러 팀이 모여 1박 2일 동안 경기를 치르는 단기 토너먼트 형태였던 데 비해 이번 대회는 지역 예선 후 챔피언십 본선으로 이어지는 방식을 통해 참가팀의 편의와 경기 기회를 확대하고자 했다.

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김세인 대한축구협회 여자축구팀장은 "협회는 2022년 여대생 축구클럽리그 신설을 비롯해 꾸준히 여자 아마추어 대회 확대를 추진해왔고 올해 'THE 8IGHT'의 출범을 통해 성인 여성 동호인팀까지 영역을 넓히게 됐다"면서 "지역, 나이를 막론하고 더 많은 여성들이 축구와 함께 하는 삶을 누릴 수 있도록 노력하겠다"는 의지를 밝혔다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

◇THE 8IGHT 권역별 참가팀 및 일정

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수도권(16팀) 예선 10월 11일, 11월 1일 @하남종합운동장

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-A조 맨차, 강북구여자축구팀, 고양WFC, NuttyFC

-B조 FC REMIND(리마인드), FC 16.9, FC. WHITE BEARS, UH-HEUNG FC

-C조 팀아르스, 과천아리여성축구단, ooofc, 온더 풋볼 우먼스

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-D조 서초위민FC, 동대문구여성축구, 안산시여성축구단, 경기구리시GO구리FC

충청권(8팀) 예선 9월 12일, 10월 3일 @대전 안영생활체육공원

-A조 논산시 여성축구단, 대전 대덕구 보라미, 상주시 공감FC, 대전동구나누미

-B조 대구 달서구청 여성축구단, 세종자치시위민 FC, 대전 중구스카이, 충주 애플

강원권(6팀) 예선 9월 19일, 10월 10일 @홍천군 영귀미면, 강릉강북공설운동장

-A조 강원강릉시GNW, 강원홍천군너브내여성축구단, FC슈퍼노바

-B조 강원춘천시FC챌린저, 강원원주시WINNERWFC, 강원강릉시사임당여성FC

전라권(4팀) 10월 24일 @광주 보라매축구장

-CUBE W.S.T(큐브WST), 전북전주시비빔여성축구단, 전남 장성 골든 FC, 올라온 WFC

챔피언십 11월 7일 @천안 코리아풋볼파크