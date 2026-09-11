'캡틴 손흥민' 진땀빼게 하고, 이제는 이강인까지 날벼락…AT마드리드 차기 주장 '다혈질' 로메로 유력

사진=SNS 캡처.

Atletico Madrid's Argentinian defender #21 Cristian Romero (R) and Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Lee Kang-in (L) take part in a team training session on the pitch at Anfield stadium in Liverpool, north-west England on September 8, 2026, on the eve of their UEFA Champions League, first round football match against Liverpool. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]크리스티안 로메로가 아틀레티코 마드리드에서 리더십을 인정받고 있다. 이러다 그가 팀의 주장을 맡게 된다면 이강인에게는 악재다. 로메로는 다혈질에 거친 파울을 일삼기로 유명해 팀의 흐름을 망치는 선수로 잘 알려져 있다.

스페인 마르카는 10일(한국시각)'위계와 리더십이라는 개념을 정의해야 한다면 로메로를 언급하는 것만으로 충분할 것'이라며 '그가 도착하기 전부터 이미 예상됐고 데뷔전을 치르기도 전부터 느껴졌으며, 첫 선발 출전으로 이를 확실하게 입증했다. 아틀레티코에는 이제 리더가 생겼다'고 보도했다.

또 매체는 '그는 그라운드 안팎에서 팀을 이끌기 위해 주장 완장을 찰 필요조차 없다'며 '메시의 은퇴 이후 아르헨티나 대표팀에서 강력한 차기 주장 후보로 거론되는 로메로는 수비를 다시 탄탄하게 세울 버팀목이자, 팀에 강력한 존재감을 불어넣는 인물이다'고 평가했다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Anfield, Liverpool, Britain - September 8, 2026 Atletico Madrid's Cristian Romero and Julian Alvarez during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

로메로는 지난 10일 리버풀과의 2026~2027시즌 UEFA 챔피언스리그 리그페이즈 1라운드에서 활약했다. 경합 성공률 100%(7회 시도)를 보이며 존재감을 드러냈다. 아직 완성되지 않은 아틀레티코 수비진이 안정감을 되찾는 데 핵심이 될 것이라는 평가를 받는다. 팀은 두 골을 허용하면서 리버풀에게 패했지만, 로메로에 대한 기대는 여전했다.

마르카는 '로메로는 안필드에서 자신이 차원이 다른 센터백이라는 사실을 보여줬다'며 '그는 과거 고딘, 미란다, 루카스 에르난데스 등이 이끌었던 시절처럼 예전의 탄탄함을 필요로 하는 아틀레티코 수비진을 이끌어야 할 월드클래스급 센터백이다'고 주장했다.

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로메로는 경기 중 끊임없이 동료들에게 소리치고, 수비 라인을 조율하는 등 리더십을 보였다. 최근 구단과의 갈등으로 경기력이 떨어진 훌리안 알바레스의 상태를 챙기는 것도 로메로라고 한다.

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사진=토트넘

그러나 한국 팬들 입장에서는 로메로가 리더십 있는 모습을 보이는 것과 별개로 주장까지 맡을 인물인지에 대해서는 의문이 남을 수 있다. 로메로는 토트넘 홋스퍼에서 손흥민과 함께 뛰었던 선수다. 경기 중 거친 태클과 상대 선수에게 격하게 달려드는 등 감정적인 모습을 보이면서 퇴장을 당하는 장면이 여러번 나왔다. 갑작스러운 퇴장들이 토트넘의 경기력 하락에 지대한 영향을 미쳤다. 이후 손흥민은 로메로가 상대 선수들과 충돌하지는 않을지 그를 말리는 역할에 집중할 수밖에 없었다. 로메로는 손흥민이 떠난 뒤 토트넘의 주장을 맡았음에도 여전히 감정적인 모습을 보이며, 팀의 리더를 맡을 재목은 아님을 드러냈다. 시즌 막판에는 강등권 싸움을 벌이고 있는 토트넘을 떠나 고향 아르헨티나로 이동하며 비난받았다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com