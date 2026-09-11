"너무 잘생겨서 AI인줄 알았스무니다" 리옹,日꽃미남 MF 이적→구단 일본어 SNS 첫 개설...日팬 반응 大폭발

출처=리옹 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]"너무 잘생겨서 AI인 줄…."

프랑스 리옹 유니폼을 입은 일본 대표팀 미드필더 나카무라 게이토의 '잘생김'이 새삼 화제다.

프랑스 리그1 올랭피크 리옹은 여름 이적시장에서 일본 대표팀 미드필더 나카무라를 영입했다. 프랑스 명문클럽 리옹에 나카무라는 클럽 역사상 최초의 일본인 선수다. 나카무라의 합류와 함께 리옹 구단은 11일(한국시각) 일본어 공식 'X(구 트위터)' 계정을 개설하고 입단 공식 기자회견 현장을 공개했다.

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나카무라 역시 고국 팬들을 위해 직접 일본어 영상 메시지를 전했다. 나카무라는 "여러분 안녕하세요, 나카무라 게이토입니다. 이번에 올랭피크 리옹의 일본어판 공식 X가 개설됐습니다. 앞으로 여러 가지 소식을 전해드릴 테니 여러분 팔로우해 주세요. 잘 부탁드립니다"라며 인사를 건넸다. 순식간에 4400여명의 일본 팬들이 팔로우를 눌렀고 "얼굴이 너무 잘생겨서 순간 AI인 줄 알았다"는 폭발적 반응이 쏟아졌다.

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감바 오사카 출신 '2000년생 꽃미남 축구스타' 나카무라는 18세 때 유럽으로 건너가 트벤테(네덜란드), 신트트라위던(벨기에), 유니오즈(오스트리아) 임대를 거쳐 2021년 8월 LASK 린츠(오스트리아)로 완전 이적했다. 2023년 8월 프랑스 리그1 랭스로 이적해 2024~2025시즌 11골을 기록했지만 팀의 강등을 막지 못했다. 지난 시즌에도 리그2에서 29경기에 나서 14골 2도움을 기록했다. 일본 대표팀에서도 '에이스'다. 미토마 가오루(브라이턴)가 햄스트링 부상으로 2026년 북중미월드컵에 낙마한 후 발탁된 그는 네덜란드전 골을 비롯, 4경기서 1골 1도움으로 맹활약했다. 당초 랭스 잔류가 유력할 것으로 보였으나 이적 시장이 닫히기 직전 올랭피크 리옹으로 깜짝 이적이 확정됐다.

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리옹에서의 폭풍적응을 기대하는 팬들의 응원이 쏟아지고 있다. 일본 팬들은 "나카무라 선수 부탁한다!" "보러 가고 싶지만 당분간은 TV로 응원할게!" "리옹에서의 활약, 전력으로 응원하고 있습니다!" "리옹 수뇌부 일 잘하네" "랭스 때는 없었던 SNS 감사하다" "팔로우했습니다" 등 리옹 최초의 일본어판 공식 X 개설을 환영하는 댓글을 쏟아내고 있다. 무려 10명의 일본 국대가 누비는 유럽 빅리그, '일본 팬 한정' 구단들의 마케팅이 시작되고 있다. 부러우면 지는 거다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com