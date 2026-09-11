"다신 안 돌아와!" 충격 사태 발생…'병에 맞은' 이스마일 카르탈 페네르바체 감독, UCL 경기 뒤 돌연 사퇴

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[스포츠조선 김가을 기자]이스마일 카르탈 페네르바체(튀르키예) 감독이 돌연 사의를 밝혔다.

페네르바체는 11일 튀르키예 이스탄불의 울케르 페네르바체 수크루 사라조글루 스타디움에서 열린 AS 로마(이탈리아)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 1차전에서 1대1로 비겼다.

경기 뒤 충격적인 일이 벌어졌다. 영국 언론 '더선'은 '카르탈 감독은 경기 뒤 기자회견에서 전격 사임을 발표했다. 그가 이 팀을 맡은 지 불과 3개월밖에 되지 않은 시점이다. 다만, 구단 회장은 그가 계속 팀을 이끌 것이라고 못박았다.

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카르탈 감독은 "아직 시간이 있을 때 사임하려고 한다. 다시는 돌아오지 않겠다는 각오로 사임하는 것이다. 그동안 나를 지지해준 모든 분들께 감사하다. 나는 구단의 앞날을 위해 이 결정을 내렸다"고 말했다.

그는 선수 시절 페네르바체의 유니폼을 입고 200경기 넘게 뛰었다. 지도자의 길을 들어선 뒤에도 페네르바체에서만 네 차례 지휘봉을 잡았다. 2014년 처음으로 1년 동안 팀을 이끌었다. 2022년 복귀해 반 시즌, 2023년 다시 돌아와 한 시즌을 보냈다. 지난 6월 페네르바체의 지휘봉을 다시 잡았다. 올 시즌 페네르바체는 튀르키예 리그 개막 네 경기에서 2승2패를 기록했다.

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'더선'에 따르면 아지즈 일디림 페네르바체 회장은 "우리 중 누구도 그의 사임 결정에 대해 알지 못했다. 그는 계속해서 팀을 이끌 것이다. 페네르바체 모든 구성원이 그를 전폭적으로 지지해야 한다. 내가 떠나기 전까지 그도 떠날 수 없다"고 말했다. 이 매체는 '일디림 회장은 카르탈 감독이 경기 중 물병에 맞은 뒤 이러한 결정을 내렸다고 주장했다'고 덧붙였다. 페네르바체 구단은 공식 계정을 통해 '카르탈 감독에게 병을 던진 사람의 신원이 확인됐다. 해당 인물에게는 관련 법률에 따라 경기장 출입 금지 조처가 내려졌다'고 발표했다.

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한편, 선수들은 당황스러운 마음을 감추지 못했다. 아치 브라운은 "(감독) 사임이 무슨 말인가. 전혀 몰랐던 사실"이라고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com