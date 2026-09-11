"네가 누군데? 이 바보야" 데파울 VS 레반도프스키 MLS 일촉즉발 '설전'에 소환된 메시'짤'

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[스포츠조선 전영지 기자]로드리고 데 파울이 로베르토 레반도프스키와 충돌하며 메시의 유명한 발언 "넌 대체 누군데? 이 바보야"를 시전했다.

10일(한국시각) 솔저필드에서 펼쳐진 미국 메이저리그사커(MLS) 인터마이애미-시카고 파이어전은 경기 전부터 뜨거운 화제였다. 인터마이애미 소속의 리오넬 메시, 데 파울, 카세미루와 바르셀로나, 바이에른 뮌헨의 전설에서 시카고 유니폼을 갈아입은 레반도프스키의 첫 맞대결로 시선을 끌었다. 결과는 1대1 무승부. 그러나 가장 뜨거웠던 장면은 경기 막바지 로드리고 데 파울이 로베르토 레반도프스키와 충돌한 순간이었다.

레반도프스키는 전반 10분 만에 골망을 흔들며 MLS 무대에서의 인상적인 활약을 이어갔다. 그러나 후반 3분 메시의 위협적인 코너킥 직후 카세미루가 헤더로 3경기 연속골, 1대1 균형을 맞췄다. 팽팽했던 승부 속 후반 44분 레반도프스키가 인터 마이애미의 수비수 이안 프라이와 물리적인 충돌에 휘말렸다. 레반도프스키가 프라이를 양팔로 밀쳐 쓰러뜨렸고 그라운드에 넘어진 프라이는 다시 일어나 레반도프스키를 더 강하게 밀치며 응수했다. 프라이가 수비 임무를 수행하기 위해 페널티 박스 쪽으로 돌아간 후에도 레반도프스키는 순순히 넘어가지 않으려는 듯 다시 프라이에게 다가갔고, 그때 데 파울이 참전했다. 데 파울은 그라운드에서 가장 투지 넘치는 선수 중 하나. 레반도프스키와 얼굴을 맞대고 대치하며 설전을 주고 받았다..

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경기 직후 스페인 마르카의 보도로 두 선수의 설전 내용이 전해졌다. 이에 따르면 데 파울은 레반도프스키에게 "넌 대체 누군데? 이 바보야. 나는 코파 아메리카 두 번에 월드컵도 우승했는데, 너는?"이라며 도발했다는 것.

CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 09: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF greets Robert Lewandowski #9 of Chicago Fire during the MLS match between Chicago Fire FC and Inter Miami CF at Soldier Field on September 09, 2026 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via

이 발언은 리오넬 메시의 가장 유명한 충돌 일화 중 발언과 오버랩되며 축구 팬들의 즉각적인 이목을 끌었다. 메시가 2022년 카타르월드컵 당시 네덜란드의 공격수 바우트 베르호르스트를 향해 "¿Que miras, bobo? (뭘 봐? 바보야)"라고 버럭 한 말로, '짤'로 생성될 만큼 유명한 대사다. 당시 데 파울은 아르헨티나 우승 멤버였고 메시의 대표팀과 함께 코파 아메리카 우승컵도 두 차례 들어올렸다. 메시와의 관계도 단단한 만큼 레반도프스키와의 설전에 대한 '썰'은 축구팬들의 비상한 관심을 끌고 있다. 당사자들이 직접 이 발언을 확인해준 것은 아니지만 팬들의 반응은 뜨겁다. .

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일부 팬은 과연 데 파울이 레반도프스키와 같은 엄청난 득점기록을 지닌 전설에게 저런 말로 도발하는 게 말이 되느냐는 반응이다. 해당 설전이 게시된 SNS 포스팅 아래 한 팬은 "축구 역사상 통산 득점 순위 7위에 오른 사람한테 네가 누구냐고 묻는 게 말이 되나"라며 의문을 던졌다. 또다른 팬들은 "축구 역사에서 데 파울은 레반도프스키의 손톱 밑 때만큼도 안 된다" "데 파울은 레반도프스키에게 존중을 보여야 한다. 둘은 같은 수준이 아니기 때문"이라는 의견을 내놨다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com