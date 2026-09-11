"우리팀이 우승해!' WK리그 선배들이 뽑은 W코리아컵 준결승 대진! 서울시청VS수원FC-현대제철VS스포츠토토[오피셜]

수원FC 위민 레전드 심서연 VS 인천현대제철 레전드 이세은.

출처=KFA

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[스포츠조선 전영지 기자]한국 여자축구 최강팀을 가리는 W코리아컵 준결승(3라운드) 대진이 확정됐다.

대한축구협회가 11일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 진행한 2026년 W코리아컵 준결승전 대진 추첨 결과 서울시청-수원FC 위민, 인천 현대제철-세종 스포츠토토의 대진이 성사됐다. 준결승 두 경기는 내달 11일 이천종합운동장에서 개최된다. 서울시청-수원FC 위민전이 오후 3시, 현대제철-스포츠토토전이 오후 7시에 킥오프하며 전경기는 KFATV_LIVE 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있다.

W코리아컵은 한국 여자축구 저변 확대를 위해 대한축구협회가 올해 신설해 경기도축구협회와 공동 주최하고 경기도가 재정 후원해 시범 운영하는 대회로 여자 실업축구 WK리그 8개 팀과 대학부 7개 팀을 합쳐 총 15개 팀이 출전해 토너먼트 방식으로 우승팀을 가린다. 준결승에서 승리하는 두 팀은 11월 21일 이천종합운동장에서 펼쳐질 결승전에서 초대 챔피언 타이틀을 놓고 격돌한다. 우승 상금은 WK리그 2000만원보다 1000만원 많은 3000만원이다.

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유영아, 강가애

심서연, 이세은.

한편 이날 준결승 대진 추첨에는 은퇴한 각 팀 레전드 유영아(서울시청), 강가애(스포츠토토), 심서연(수원FC 위민), 이세은(현대제철)이 참여해 재미와 의미를 더했다. 국가대표 출신으로 각팀 레전드로 통하는 이들은 대진 추첨에 앞서 W코리아컵에 관한 토크쇼를 하며 분위기를 끌어올리는 한편 후배들에게 진심 어린 응원의 메시지를 건넸다.

'국대 수문장' 출신 강가애는 "대학팀들이 WK리그 팀과 경기하면서 조금 더 높은 곳으로 가기 위한 꿈을 꿀 수 있고, WK리그 선수들도 새로운 환경을 경험하며 꿈을 꿀 수 있다"면서 "후배 선수들이 W코리아컵이라는 무대를 통해 새로운 꿈을 경험하길 바란다"라고 말했다. '현대제철 레전드' 이세은은 "준결승전까지 올라오느라 고생도 많이 했고, 또 선배로서 자랑스럽다. 잘 준비한 만큼 우승까지 갈 수 있도록 응원하겠다"라고 했고, '수원FC 위민'에서 두 번의 리그 우승컵을 들어올린 심서연은 "경기 일정이 너무 많아 힘든 상황임에도 불구하고 너무 잘해주고 있어서 뿌듯하다. 수원FC 위민은 어느 팀과 붙어도 이길 자신이 있는 만큼 잘해줄 것이라 믿는다"고 신뢰를 표했다. '서울시청 골잡이' 출신 유영아도 "즐기는 자를 이기는 건 힘든 일"이라면서 "다치지 않고 경기를 즐기다 보면 원하는 목적을 달성할 수 있을 것"이라며 응원의 뜻을 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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