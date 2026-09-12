[오피셜]"모르겠다, 내 일이 아니다" 히샬리송과 완전히 갈라선 토트넘 데 제르비 감독의 단호함 "그가 지난 두달 동안 뭘 했는 지 알고 있다"

Soccer Football - Carabao Cup - Second Round - Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 26, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks on Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Brentford v Tottenham Hotspur - GTech Community Stadium, London, Britain - August 22, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison during the warm up before the match Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"모르겠다. 내 일이 아니다."

EPL 토트넘의 로베르토 데 제르비 감독이 정규리그 25인 명단에서 제외된 후 계속 이적을 희망하고 있는 브라질 국가대표 출신 히샬리송의 미래에 대해 자신의 입장을 밝혔다.

히샬리송은 이번 여름 프리시즌 초반, 데 제르비 감독과 미팅을 가졌다고 한다. 그 자리에서 토트넘을 떠나고 싶다는 의사를 밝혔고, 이적을 추진했다. 하지만 히샬리송은 이번 여름 이적시장에서 자신의 뜻대로 북런던을 떠나지 못했다. 이적료 협상이 풀리지 않았다. 이제 유럽의 주요 리그는 여름 이적시장이 닫혔고, 토트넘이 최근 EPL 사무국에 제출한 리그 25인 명단에서 히샬리송은 포함되지 않았다. 결국 히샬리송은 엔트리 변경이 가능한 내년 1월 이적시장까지는 토트넘의 정규리그 경기에 출전하지 못한다. 그는 토트넘 구단을 상대로 자신을 풀어달라는 입장인 것으로 알려졌다.

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Soccer Football - Pre Season Friendly - Tottenham Hotspur v TSG 1899 Hoffenheim - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 15, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

데 제르비 감독은 에버턴과의 프리미어리그 4라운드 홈 경기(13일 오전 1시30분)를 앞두고 열린 사전 기자회견에서 히샬리송에 대한 질문에 답했다. 그는 "(어떻게 될 지) 모르겠다. 내가 할 일이 아니다"며 자신의 손을 떠났다고 밝혔다. 또 그는 "내가 말할 수 있는 건 지난 두 달 동안 클럽이 히샬리송을 위해 무엇을 했는지, 그리고 히샬리송이 클럽을 위해 무엇을 했는지 아주 잘 알고 있다는 것"이며 "나도 알고, 그도 알고, 클럽도 알고, 그의 에이전트도 안다. 기자들보다 모두 훨씬 더 잘 알고 있다"고 말했다.

최근 매체 디 애슬레틱 보도에 따르면 이번 여름 토트넘을 떠나기를 원했던 히샬리송은 계약을 해지하기 위해 토트넘 구단을 상대로 법적 대응을 검토 중이다.

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히샬리송은 프리미어리그 친정팀 에버턴으로의 컴백을 추진했지만 무산됐다. 그의 현재 처지는 한마디로 답답한 상황이다. 그의 선택지는 매우 제한적이다. 토트넘은 히샬리송의 매각을 선호하지만 아직 공식 제안을 받지 못한 것으로 알려졌다. 히샬리송은 토트넘과 2027년 6월까지 계약돼 있다. 토트넘은 히샬리송을 팔면서 이적료를 일부라도 회수하고 싶어한다.

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Soccer Football - Carabao Cup - Second Round - Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 26, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi before the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

1997년생인 히샬리송의 시장가치는 2300만유로다. 그는 지난 2022년 7월 에버턴에서 토트넘으로 이적했다. 당시 이적료가 5800만유로였다. 히샬리송은 EPL에서 지난 9시즌 동안 총 5시즌 10골 이상을 터트렸다.

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여름 이적 시장에서 선수 영입에 3억파운드 이상을 대대적인 투자를 한 토트넘은 이번 시즌 초반 리그 개막 후 1무2패로 아직 첫 승이 없다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com