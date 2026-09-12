[오피셜]'1.5시즌 만의 컴백→3경기 공격포인트 0' 기록이 아쉬운 마커스 래시포드, 맨체스터 유나이티드 캐릭 감독 "그에게 정말 만족하고 있다, 무슨 말이 더 필요해"

epa13184394 Marcus Rashford of Manchester United looks on ahead of the English Premier League match Hull City against Manchester United, in Hull, Britain, 22 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Soccer Football - Premier League - Hull City v Manchester United - MKM Stadium, Hull, Britain - August 22, 2026 Manchester United's Marcus Rashford warms up during half time REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Manchester United's Bruno Fernandes, right, celebrates with Manchester United's Marcus Rashford after scoring his side's fourth goal during the English Premier League soccer match between Manchester United and Ipswich Town in Manchester, England, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

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[스포츠조선 노주환 기자]"래시포드에게 정말 만족하고 있다."

맨체스터 유나이티드 사령탑 마이클 캐릭 감독이 주말 맨체스터 시티와의 리그 라이벌전을 앞두고 사전 기자회견에서 맨유 선수들의 상태에 대한 최신 소식을 전했다.

맨유는 14일 오전 0시30분(한국시각) 맨체스터 시티와 2026~2027시즌 프리미어리그 4라운드 홈 경기를 갖는다. 이번 시즌 가장 큰 맞대결 중 하나다. 맨유는 현재 리그에서 1승1무1패로 11위이고, 맨시티는 3승으로 리그 선두다. 맨유는 주중 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 첫 경기에서 사바 바쿠(아제르바이잔)를 4대0으로 제압하며 팀의 사기를 끌어올렸다. 반면 맨시티는 엘링 홀란의 멀티골에 힘입어 FC포르투를 2대0으로 눌렀다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v Sabah - Old Trafford, Manchester, Britain - September 10, 2026 Manchester United manager Michael Carrick before the match REUTERS/Phil Noble

캐릭 감독은 기자회견에서 "마테우스 쿠냐와 벤야민 셰슈코는 명확히 서로 다른 강점을 가지고 있다. 팀으로서 우리가 이루고자 하는 원칙들이 존재하며, 두 선수 각각이 가진 위협의 방식이 다르다"면서

"(선발 출전 선수 결정에는) 상대 팀의 특성과 우리 팀의 균형, 그리고 우리가 공략하고자 하는 공간이 고려되고 있다. 그 결정 과정은 복잡하다"고 말했다. 캐릭 감독은 사바 바쿠전에서 이번 시즌 처음으로 세슈코를 최전방 원톱으로 선발 기용했다. 쿠냐를 왼쪽 측면으로 이동시켰다. 래시포드는 교체 명단에 있었지만 투입하지 않았다.

epa13229537 Manchester United manager Michael Carrick watches from the touchline during the UEFA Champions League league phase match Manchester United against Sabah FK, in Manchester, Britain, 10 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN

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캐릭 감독은 이번 여름 원 소속팀으로 컴백한 '임대 우등생' 래시퍼드에 대해 "여러 면에서 정말 만족하고 있다. 지난 일요일 경기(에버턴전 2대2)에서 그는 매우 위협적이었고, 더 많은 성과를 얻지 못한 것은 아쉬웠지만 실질적인 위협이 됐다. 더 이상 무슨 말을 해야 할지 모르겠을 정도로 그를 보유하고 있어 기쁘다. 좋은 (선수) 옵션들이 있는 만큼 모든 선수들의 컨디션을 신선하게 유지하려고 노력중"이라고 말했다. 지난 한 시즌 반 동안을 애스턴빌라와 FC바르셀로나에서 임대 생활을 보내고 컴백한 래시포드는 이번 시즌 리그 3경기에 출전했지만 공격 포인트가 없다. 좋은 움직임을 보였지만 골과 도움으로 이어지지 않고 있다.

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Soccer Football - Premier League - Hull City v Manchester United - MKM Stadium, Hull, Britain - August 22, 2026 Manchester United's Marcus Rashford arrives at the stadium before the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

캐릭 감독은 '이적생' 미드필더 유리 틸레만스에 대해선 "우리 미드필더들은 모두 기술이 좋고, 공을 전방으로 연결할 능력이 있다. 팀 내에 그러한 자원을 활용할 수 있다는 것은 좋은 일이다. 틸레만스는 매우 잘 적응했고, 안드레이 산투스도 훌륭하게 자리 잡았다. 메이슨 마운트에게는 과거에 했던 것과 약간 다른 역할을 요구하고 있지만 잘 해내고 있다. 선수들 간의 호흡도 계속 좋아지고 있다"고 평가했다.

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맨유는 이번 시즌 총 4경기서 11골을 터트리고 있지만 아직 프리미어리그에서는 무실점 경기를 기록하지 못하고 있다. 맨시티는 리그와 챔피언스리그를 통틀어 최근 4경기 동안 9골을 넣었다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com