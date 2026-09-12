'충격, 구단간 합의했는데 개인 조건으로 또 무산' 토트넘 '먹튀' 히샬리송, 브라질 바스코 다 가마 이적 물거품..'EPL 25인 명단 제외→오도가도 못하는 신세, 커리어 최대 위기'

Soccer Football - Premier League - Brentford v Tottenham Hotspur - GTech Community Stadium, London, Britain - August 22, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison during the warm up before the match Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison with his boots after the pre-season friendly football match between Tottenham Hotspur and TSG 1899 Hoffenheim at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 15, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]브라질 국가대표 공격수 출신 히샬리송(토트넘)의 거취가 더욱 불투명해졌다. 그는 현재 토트넘의 프리미어리그 25인 명단에서 제외됐다. 겨울 이적 시장에서 엔트리 변동을 하기 전까지는 정규리그 경기에 출전하지 못한다. 게다가 유럽 주요 리그의 여름 이적시장 문은 닫혔다. 또 그가 희망을 걸고 추진했던 브라질 리그 컴백까지 무산됐다.

영국 매체 BBC에 따르면 토트넘이 브라질 클럽 바스코 다 가마와 이적료에 합의했음에도 불구하고 개인 조건이 극복할 수 없는 걸림돌로 작용하면서 브라질 복귀 추진은 수포로 돌아갔다.

히샬리송은 이번 여름 이적 시장 마감일이었던 지난 1일(현지시각) 3500만파운드 규모의 에버턴 이적도 성사되지 않았다. 이후 토트넘 구단은 EPL 사무국에 제출한 25인 명단에서 히샬리송을 제외했다. 그는 이후 토트넘의 1군이 아닌 U-21 팀에서 훈련하고 있다.

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epa13139047 A tattoo on the neck of Richarlison of Tottenham Hotspurs during the Sydney Super Cup match between Tottenham Hotspur and Sydney FC at Allianz Stadium in Sydney, Australia, 29 July 2026. EPA/MARK EVANS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

히샬리송은 토트넘 구단과 2027년 6월까지 계약돼 있다. 히샬리송은 계약 기간이 9개월 남은 상황에서 구단에 계약 해지를 주장하고 있는 것으로 알려졌다. 이를 위해 국제축구연맹(FIFA)에 접촉한 것으로 전해졌다. 구단 상대로 법적 소송을 준비 중이라는 보도까지 나왔다. 히샬리송은 구단에 자신을 FA로 풀어줄 것을 주장하고 있다. 이적료가 발생하지 않을 경우 더 높은 연봉을 요구할 수 있다.

히샬리송의 바스코 다 가마 이적 추진은 개인 조건 협상이 틀어지면서 결국 무산됐고, 이제 그의 거취는 더욱 불확실해졌다. 브라질 리그의 이적 시장은 현지시각 11일 밤에 닫혔다. 히샬리송의 선택지가 거의 없다.

Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison (C) celebrates after scoring the opening goal during the pre-season friendly football match between Tottenham Hotspur and TSG 1899 Hoffenheim at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 15, 2026. (Photo by Henry Nicholls / AFP)

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1997년생인 그의 시장가치는 2300만유로다. 그는 지난 2022년 7월 에버턴에서 토트넘으로 이적했다. 당시 이적료가 5800만유로였다. 히샬리송은 EPL에서 지난 9시즌 동안 총 5시즌 10골 이상을 터트렸다. 뛰어난 운동 능력에 비해 부상이 잦고 또 골결정력의 기복이 심한 편이다. 그는 이번 이적 실패로 선수 커리어에서 큰 위기에 직면했다. 지금은 오도가도 못하는 처지다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com