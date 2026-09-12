히샬리송 뭐 이런 선수가 다 있나...'토트넘 소송 준비→하지만 이적은 거부?'

사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]히샬리송은 토트넘을 떠나고 싶지만 돈을 포기하고 싶지는 않은 모양이다.

영국 매체 BBC를 비롯한 복수 매체는 12일(한국시각) '토트넘 공격수 히샬리송의 바스쿠 다 가마 이적 제안이 협상 결렬로 취소되었다. 이로써 그의 미래에 대한 불확실성은 계속되고 있다'고 보도했다.

이어 '취재원들에 따르면 토트넘과 바스쿠 다 가마는 29세의 히샬리송의 브라질 복귀에 대해 이적료 합의를 마쳤던 것으로 전해졌다. 하지만 선수 본인과의 개인 조건 협상 과정에서 문제가 발생한 것으로 파악되었다. 브라질 이적시장이 곧 닫히는 상황에서, 히샬리송이 토트넘에 잔류할 것이라는 기류가 점차 강해지고 있다'며 히샬리송이 바스쿠 이적이 불발된 이유도 설명했다.

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히샬리송은 이번 여름 이적시장 막장 행동을 선보이고 있는 중이다. 로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 직접 밝힌 바에 따르면 히샬리송은 토트넘에 이적을 요청했다. 이를 데 제르비 감독이 직접 밝히자 히샬리송은 자신은 그런 적이 없다는 이해가 안되는 행동을 보이고 있다.

로이터연합뉴스

토트넘도 히샬리송을 정리하려고 했다. 에버턴에서 3500만파운드(약 635억원)를 제안하자 토트넘은 이적시장 막판 이를 수용했다. 하지만 히샬리송이 거절하면서 이적이 무산됐다. 결국 토트넘은 에버턴에서 데려오려고 했던 일리만 은디아예를 놓치고 말았다.

데 제르비 감독은 과감했다. 히샬리송을 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명단에 등록하지 않은 것. 등록되지 않은 선수는 경기를 뛸 수 없다. 히샬리송은 경기를 뛸 수 없게 되자 구단을 상대로 소송을 준비 중인 것으로 알려졌다. 1년 남은 계약을 해지해달라는 말도 안되는 입장이다.

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이렇게까지 토트넘을 떠나고 싶다면 이적을 하면 된다. 토트넘 역시 에버턴이 제안한 조건보다 더 낮은 액수를 제시한 바스쿠의 제안을 수락했다. 히샬리송만 합의하면 이적할 수 있었던 상황. 그러나 그는 개인 조건에서 합의하지 않았다.

AFP연합뉴스

데 체르비 감독은 금요일 기자회견에서 히샬리송의 미래에 대한 질문에 "잘 모르겠다. 그건 제 소관이 아니"라고 선을 그었다. 이어 "제가 말할 수 있는 건, 지난 한 두 달간 구단이 히샬리송을 위해 무엇을 했는지, 그리고 히샬리송이 구단을 위해 무엇을 했는지를 제가 아주 잘 알고 있다는 사실뿐이다. 저도 알고, 구단도 알고, 선수 본인도 알고, 그의 에이전트도 알고 있다"고 덧붙였다.

이미 제대로 파탄난 토트넘과 히샬리송의 불편한 동행은 이대로면 겨울 이적시장까지는 불가피하게 이어질 수 있다.