[오피셜]'끔찍한 교통사고→다리 뼈 산산조각→웨스트햄 방출→카타르 이적' 자메이카 국대 공격수 안토니오, 잉글랜드 2부 왓포드와 FA 계약..'6개월 만에 영국 컴백'

왓포드와 계약한 안토니오 캡처=왓포드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]자메이카 국가대표 공격수 미카일 안토니오가 잉글랜드 무대로 컴백했다. 잉글랜드 챔피언십(2부) 소속 왓포드가 안토니오를 FA 영입했다.

왓포드는 12일 구단 공식 채널을 통해 안토니오를 FA 영입했다고 발표했다. 만 36세의 안토니오는 수많은 프리미어리그와 챔피언십 경험, 그리고 유럽 클럽 대항전에 출전한 베테랑 공격수다.

왓포드 알레시오 디오니시 감독은 "안토니오의 풍부한 경험이 챔피언십에서 가장 어린 평균 선발 라인업을 가진 우리 스쿼드를 보완해 줄 것이라고 믿고 있다"고 말했다. 안토니오는 경기력에 기여함과 동시에 왓포드의 어린 선수단에 유용한 멘토링과 코칭 지원을 제공할 것으로 기대된다.

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왓포드와 계약한 안토니오 캡처=왓포드 구단 SNS

안토니오는 구단 채널과의 인터뷰에서 "이곳에는 좋은 선수들이 모여 있다. 선수들은 이번 시즌 자신들의 능력을 보여줄 준비가 되어 있고 집중하고 있다"면서 "왓포드는 빅클럽이다. 내가 들어와서 성공을 이끌어내고 도움을 줄 수 있기를 바란다. 나는 왓포드를 상대로 많은 골을 넣은 적이 있다. 이제 폼을 완전히 끌어올려서 왓포드를 위해 골을 넣을 수 있을 것"이라고 말했다.

그는 끔찍한 교통사고로 아픈 기억을 갖고 있다. 평생 잊지 못할 사고는 2024년 12월에 발생했다. 안토니오는 페라리를 운전하던 중 나무를 받아 차에 1시간 넘게 갇혔다가 구조됐다. 그 사고로 심각한 부상을 당했다. 다리 뼈가 산산조각났다. 오랜 병원 입원과 수차례 수술을 받았다. 선수 생명의 위기를 맞았지만 극적으로 복귀했다. 안토니오는 사고 당시의 기억을 완전히 잃었을 정도의 충격을 받았지만 불굴의 의지와 수술을 통해 약 6개월 만에 자메이카 국가대표팀 경기로 복귀했다. 하지만 경기력은 좀처럼 올라오지 못했다. 그는 원 소속팀 웨스트햄 1군 엔트리에서 제외됐고, 올해 3월 카타르 알 사일리야로 FA 이적했다. 그 곳에서 4경기 출전에 그쳤다. 웨스트햄 레전드인 그가 부활을 위해 영국으로 돌아왔다. 1990년생인 안토니오는 웨스트햄에서만 10년을 몸담았다. 교통사고가 아니었지만 그는 웨스트햄을 떠나지도 않았다.

왓포드와 계약한 안토니오 캡처=왓포드 구단 SNS

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왓포드는 12일 오전 9시 현재 2승2무2패로 리그 12위를 달리고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com