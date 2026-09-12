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'손흥민 최악 후계자' 이강인이랑 완전 절친됐네...1달 친구인데 벌써 10년 우정 느낌 '스페인 현지 극찬'

김대식 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

사진=아틀레티코
사진=아틀레티코

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘에서 팬들의 미움을 받고 떠난 크리스티안 로메로가 이강인과 가깝게 지내고 있다.

아틀레티코는 오는 14일(한국시각) 스페인 산 세바스티안의 에스타디오 무니시팔 데 아노에타에서 레알 소시에다드와 2026~2027시즌 스페인 라리가 5라운드를 치른다.

경기를 앞두고 아틀레티코는 공식 채널을 통해 이강인과 로메로의 다정한 사진을 공개했다, 아틀레티코에서 이제 막 만난 동료 사이지만 두 선수의 분위기는 마치 10년 넘도록 한솥밥을 먹은 사이처럼 가까워보였다. 로메로는 토트넘 시절에도 손흥민과 굉장히 좋은 관계로 지냈기에 한국 선수들과 잘 어울리는 모습이다.

이강인과 로메로는 경기장 밖에서도 친한 모습을 자주 보여주고 있다. 아틀레티코는 지난 리버풀과의 유럽챔피언스리그 경기를 앞두고도 이강인과 로메로의 장난스러운 모습을 공개한 바 있다.

이강인, 로메로, 알바레즈, 후안 무소가 함께 미니 게임을 진행했다. 이강인이 실수하자 로메로가 웃으며 이강인의 머리를 잡아채는 장면도 나왔다. 훈련이 끝나고는 알바레스와 이강인이 서로 몸싸움을 하며 장난을 치기도 했다.

'손흥민 최악 후계자' 이강인이랑 완전 절친됐네...1달 친구인데 벌써 10년 우정 느낌 '스페인 현지 극찬'

로메로는 토트넘에서 이적한 후 이강인처럼 아틀레티코에 빠르게 뿌리내린 모습이다. 스페인 매체 마르카는 리버풀전 후 로메로의 경기력과 리더십을 향해 극찬을 쏟아냈다. 매체는 '팀에 합류하기 전부터 예견되었고, 데뷔전을 치르기도 전에 느껴졌으며, 첫 선발 출전으로 입증되었다. 아틀레티코는 마침내 리더를 찾았다. 리오넬 메시의 은퇴 이후 아르헨티나 대표팀에서도 유력한 주장 후보로 거론되는 그는, 경기장 안팎에서 지휘봉을 잡기 위해 굳이 주장 완장을 찰 필요도 없다. 수비를 재건할 든든한 보루이자, 훌리안 알바레즈의 기량 회복 관리까지 포함해 라커룸에 거대한 존재감을 불어넣는 인물'이라고 평가했다.

리버풀전 패전에도 불구하고, 로메로의 경기력이 좋았던 건 부정할 수 없다. 매체는 '로메로는 안필드 원정에서 자신이 차원이 다른 중앙 수비수이자 과거의 견고함이 절실했던 팀의 수비를 이끌 세계 최정상급 '톱클래스'임을 증명했다. 경합 성공률 100%(7회 중 7회 성공)와 13회의 수비적 관여라는 수치는 그의 철벽같은 면모를 그대로 보여준다. 그러나 이러한 기록을 넘어, 그의 압도적인 존재감이야말로 아틀레티코 수비진이 아직 갖추지 못한 안정성을 확보할 수 있는 가장 강력한 근거'라고 했다.

'손흥민 최악 후계자' 이강인이랑 완전 절친됐네...1달 친구인데 벌써 10년 우정 느낌 '스페인 현지 극찬'

이강인과 친해진 것처럼 로메로는 라커룸에서 영향력이 대단한 것으로 파악되고 있다. 매체는 '이제 막 합류한 신입생임에도 불구하고, 월드컵 우승 경력과 토트넘에서의 주장 생활을 통해 쌓은 위엄을 라커룸에서 발휘하는 데는 많은 시간이 필요하지 않았다. 그 때문에 첫 출전 기회를 잡기도 전부터 그는 경기장에 들어서기 직전 격려와 동기부여의 메시지를 주도적으로 던지는 인물 중 한 명이었다. 알바레즈에게 미치는 영향력 또한 핵심적'이라고 언급했다.

토트넘에서 손흥민의 주장 완장을 물려받은 후에 여러 논란 속에 아틀레티코로 이적한 로메로이기 때문에 앞으로도 어떤 모습을 보여줄 지는 지켜봐야 할 것이다.

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