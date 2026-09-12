박재용-안주완-에울레르 VS 두비츠카스-루이스-강현묵 '삼각편대' 충돌...'사실상의 결승' 서울E-수원, 베스트11 공개[현장 라인업]

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드와 수원 삼성이 베스트 전력을 꺼냈다.

서울E와 수원이 12일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 '하나은행 K리그2 2026' 26라운드를 치른다. 서울E는 승점 45점(13승6무5패)으로 2위, 수원은 승점 50점(15승5무4패)으로 1위를 달리고 있다.

선두 싸움의 중요한 분수령이다. 이제 시즌 종료까지 8경기 밖에 남지 않았다. 여기서 승리한다면 서울E는 뒤집기 희망을 키울 수 있고, 수원은 대세론에 힘을 실을 수 있다.

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양 팀 모두 최근 무서운 상승세를 타고 있다. 서울E는 9경기 무패(5승4무)를 달리고 있다. 월드컵 휴식기 이후 치른 경기에서 단 1경기도 패하지 않았다. 경기당 2골씩 몰아치는 매서운 공격력을 자랑하고 있다. 파주 프런티어와 성남FC를 상대로 잘하고도 연이어 1대1 무승부에 그치며 주춤하는 듯 했지만, 충북청주와의 25라운드(2대0)에서 완벽한 경기력으로 승리하며 다시 분위기를 올렸다.

수원의 기세도 만만치 않다. 8경기(5승3무) 무패를 질주 중이다. 최근 3경기에서는 모두 승리했다. 공격력이 살아났다. 8경기 무패를 달리는 동안 16골을 몰아쳤다. 앞서 16경기에서 22골의 빈공에 시달렸던 것과 비교하면, 확연히 달라진 모습이다. 영혼까지 끌어모아 영입한 루이스는 두 경기 연속골을 모두 결승골로 장식했다. 다

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재밌는 것은 얽히고설킨 상성이다. 알려진대로 김도균 서울E 감독은 '수원 킬러'다. 김 감독은 수원FC 시절부터 수원에 강했다. 수원 더비 12경기에서 8승1무3패의 절대우위를 보였다. 서울E 부임 후 치른 첫 다섯번의 수원전(리그 기준)에서 모두 승리했다. 하지만 이정효 수원 감독은 '김도균 킬러'다. 올 시즌 개막전 2대1 승리를 포함해, 7번의 맞대결에서 모두 승리했다. 이 묘한 상성이 이날 대결에는 어떤 영향을 미칠지 지켜볼 일이다.

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이랜드는 지난 충북청주전과 같은 라인업을 꺼내들었다. 4-3-3이었다. 박재용을 축으로 좌우에 안주완과 에울레르가 섰다. 까리우스와 박창환, 윤석주가 역삼각형으로 중원을 꾸렸다. 배서준-오스마르-백지웅-오인표가 포백을 구성했다. 민성준이 골키퍼 장갑을 꼈다. 가브리엘, 이주혁, 강현제, 김현, 조준현, 손혁찬, 김오규, 김주환, 황재윤이 벤치에 앉았다.

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수원은 4-4-2로 맞섰다. 브루노 실바와 고승범이 부상으로 빠졌다. 두비츠카스와 강현묵이 투톱을 이뤘고, 좌우에는 루이스와 강성진이 섰다. 정호연의 파트너는 김민우가 섰다. 이상민-고종현-홍정호-이건희가 포백을 이뤘다. 김민준이 골문을 지켰다. 김지성, 르본, 페신, 김성주, 박현빈, 한현서, 이준재, 모경빈, 양형모가 벤치에서 출발했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com