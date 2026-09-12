'스페인, 쉽지 않다' 일본 국대 영건 사토, 개막 5경기에서 공격포인트 '제로'→발렌시아 1무4패 최하위 추락.."비참, 부끄럽다" 혹평 쏟아졌다

발렌시아의 사토 류노스케 캡처=발렌시아 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인의 친정팀 스페인 발렌시아가 깊은 부진에 빠졌다. 개막 후 5경기에서 1무4패, 승점 1점으로 리그 최하위 20위에 자리했다. 현지 팬들과 매체들의 비난이 쏟아지고 있다. 현재 발렌시아에는 일본 축구의 차세대 에이스로 불리는 사토 류노스케가 뛰고 있다. 그는 이번 여름 이적시장에서 발렌시아 유니폼을 입었다.

epa13233085 Sevilla's defender Juan Iglesias (2-R) celebrates with team mates after scoring a goal during the Spanish LaLiga soccer match between Sevilla FC and Valencia CF, in Seville, Spain, 11 September 2026. EPA/RAUL CARO

사토가 선발 출전한 발렌시아가 12일(한국시각) 스페인 세비야 에스타디오 라몬 산체스 피주안에서 벌어진 세비야와의 2026~2027시즌 라리가 5라운드 원정 경기서 상대 후안 이글레시아에게 결승골을 내주며 0대1로 졌다. 사토는 왼쪽 측면 미드필더로 선발 출전해 62분을 뛰었지만 인상적인 장면을 만들지 못했다.

epa13232878 Sevilla's Youssouf Fofana (R) in action against Valencia's Arnaut Danjuma (L) during the Spanish LaLiga soccer match between Sevilla FC and Valencia CF, in Seville, Spain, 11 September 2026. EPA/RAUL CARO

스페인 매체 '슈페르 데포르티보'는 '발렌시아가 세비야 원정에서 부끄러운 경기를 했다. 이번 시즌 들어 이런 부진이 익숙해졌다. 상황은 개선되지 않을 뿐만 아니라 경기를 거듭할수록 악화되고 있다'고 비판했다. 또 '발렌시아는 굴욕적인 상황에 너무 익숙해지고 있다. 팀은 라리가 최하위로 떨어졌고, 이 위기를 극복하기 어려워 보인다'면서 '아무도 사태를 수습할 수 없다. 구단은 여름 이적시장에서 선수 수급을 성공으로 간주하고 있지만 괜찮은 판단을 내릴 선수는 없다'고 평가했다. 이 매체는 사토를 포함해 합격점에 가까운 플레이를 한 선수는 단 한명도 없어 비참하다고 혹평했다. 2006년생 사토는 이번 시즌 발렌시아에서 리그 5경기에 출전했지만 아직 공격 포인트가 전무하다.

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epa13232820 Valencia's head coach Carlos Corberan gestures during the Spanish LaLiga soccer match between Sevilla FC and Valencia CF, in Seville, Spain, 11 September 2026. EPA/RAUL CARO

이미 거취가 불투명해진 발렌시아 사령탑 카를로스 코르베란 감독은 세비야전 패배 후 DAZN과의 인터뷰에서 후반에 팀이 완전히 밀렸다고 인정했다. 그는 "발렌시아가 경기를 뒤집을 공격적인 해결책을 찾지 못했다. 크로스바를 맞춘 한 번의 기회를 제외하면, 경기를 균형 있게 만들 충분한 공격적인 모습을 보여주지 못했다"면서 "(상황을 수습할 방안에 대해) 다른 방법은 없다. 이 고통스러운 순간에는 배우고 분석하고 결론을 도출해야 한다. 팀이 더 나은 결과를 낼 수 있도록 더 나은 방향으로 이끌 책임이 나에게 있다"고 말했다.

발렌시아의 다음 일정은 16일 오전 3시 알라베스와의 리그 원정경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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