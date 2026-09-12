이강인, 일본 자존심 박살낼 절호의 기회...'폭망 기운' 쿠보, 아틀레티코전 선발 제외 가능성

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인과 쿠보 타케후사의 희비가 엇갈리고 있다.

아틀레티코 마드리드는는 오는 14일(한국시각) 스페인 산 세바스티안의 에스타디오 무니시팔 데 아노에타에서 레알 소시에다드와 2026~2027시즌 스페인 라리가 5라운드를 치른다.

스페인 매체 마르카는 12일 소시에다드가 아틀레티코를 상대로 어떻게 공격진을 구성할 것인지를 전망했다. 매체는 '쿠보와 오리 오스카르손, 안데르 바레네체아가 아틀레티코전에서 전방 공격 삼각편대를 구축할 가능성이 제기된다'고 보도했다.

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이어 '이 세 선수는 지난 엘체전에 단 1분도 출전하지 않아 충분한 휴식을 취한 상태다. 관건은 펠레그리노 마타라초 감독이 이들 세 명을 모두 가동할지, 아니면 미켈 오야르사발을 공격형 미드필더로 두고 양 측면 중 한 곳(아마도 일본인 스타 쿠보의 자리가 될 확률이 높은)에 루카 수치치를 계속 기용할지 여부'라며 쿠보의 자리가 소시에다드에게 고민으로 남아있다고 전했다.

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마타라초 감독이 쿠보의 자리를 고민할 수밖에 없는 이유는 쿠보의 하락세가 너무 뚜렷하기 때문이다. 2024~2025시즌 이후로 쿠보는 그저 평범한 윙어로 전락하고 있다. 지난 시즌에는 골 가뭄이 굉장히 오랫동안 있었다. 시즌 도중에 부상도 있었다. 2026년 북중미월드컵에서도 부상으로 일본에 제대로 기여하지 못했다. 시즌 시작과 함께 돌아왔지만 쿠보의 존재감은 매우 미약하다. 4경기 동안 쿠보는 공격 포인트가 없다. 마타라초 감독도 쿠보의 상태가 아직 최고의 모습이 아니라는 걸 직접 인정했다.

지난 엘체전 쿠보는 선발에서 제외됐다. 쿠보를 빼는 대신 4-4-2 포메이션으로 변화한 소시에다드는 좁 오치엥과 수치치를 넣었다. 변화는 성공적이었다. 오치엥은 1골-2도움, 수치치는 1골을 넣어 승리를 이끌었다. 표본이 작지만 쿠보와는 다른 존재감이었다.

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그래도 마르카는 '쿠보, 오스카르손, 바레네체아가 셀타 비고전까지 선발이었다. 이러한 흐름을 볼 때 마타라초 감독이 이번 홈경기에서 다시 이들을 선발 카드로 내세울 가능성이 크다'면서도 '의문점은 이전 두 경기처럼 오야르사발이 공격형 미드필더로 나선다는 전제하에, 쿠보가 셀타전처럼 오른쪽 측면 공격수 자리를 되찾을지, 아니면 수치치가 에스파뇰전처럼 해당 위치로 이동하면서 쿠보가 벤치에서 기회를 기다려야 할지 여부'라며 쿠보 선발 여부를 확신하지는 못했다.

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쿠보가 벤치로 강등되는 흐름 속 이강인은 소시에다드전 선발이 유력하다. 이강인은 디에고 시메오네 아틀레티코 감독의 신뢰를 빠르게 얻으면서 주전 자리를 꿰찬 모습이다. 아직 훌리안 알바레즈의 경기력이 100%가 아니기 때문에 이강인이 알렉스 바에나와 함께 공격을 이끌어야 한다. 만약 이강인이 선발로 나와 쿠보가 빠진 소시에다드를 제압하는데 기여한다면 한국과 일본을 대표하는 슈퍼스타들의 희비가 완전히 엇갈리는 셈이다.