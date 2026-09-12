"승강 플레이오프를 치르는 기분" 김도균 서울E 감독 "승리하려면 상대 측면 제어해야"[현장 인터뷰]

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"승강 플레이오프 하는 기분, 상대 측면 제어가 중요하다."

김도균 서울 이랜드 감독의 설명이었다. 서울E와 수원이 12일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 '하나은행 K리그2 2026' 26라운드를 치른다. 서울E는 승점 45점(13승6무5패)으로 2위, 수원은 승점 50점(15승5무4패)으로 1위를 달리고 있다.

선두 싸움의 중요한 분수령이다. 이제 시즌 종료까지 8경기 밖에 남지 않았다. 여기서 승리한다면 서울E는 뒤집기 희망을 키울 수 있고, 수원은 대세론에 힘을 실을 수 있다.

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양 팀 모두 최근 무서운 상승세를 타고 있다. 서울E는 9경기 무패(5승4무)를 달리고 있다. 월드컵 휴식기 이후 치른 경기에서 단 1경기도 패하지 않았다. 경기당 2골씩 몰아치는 매서운 공격력을 자랑하고 있다. 파주 프런티어와 성남FC를 상대로 잘하고도 연이어 1대1 무승부에 그치며 주춤하는 듯 했지만, 충북청주와의 25라운드(2대0)에서 완벽한 경기력으로 승리하며 다시 분위기를 올렸다.

재밌는 것은 얽히고설킨 상성이다. 알려진대로 김 감독은 '수원 킬러'다. 김 감독은 수원FC 시절부터 수원에 강했다. 수원 더비 12경기에서 8승1무3패의 절대우위를 보였다. 서울E 부임 후 치른 첫 다섯번의 수원전(리그 기준)에서 모두 승리했다. 하지만 이정효 수원 감독은 '김도균 킬러'다. 올 시즌 개막전 2대1 승리를 포함해, 7번의 맞대결에서 모두 승리했다. 이 묘한 상성이 이날 대결에는 어떤 영향을 미칠지 지켜볼 일이다.

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서울E는 지난 충북청주전과 같은 라인업을 꺼내들었다. 4-3-3이었다. 박재용을 축으로 좌우에 안주완과 에울레르가 섰다. 까리우스와 박창환, 윤석주가 역삼각형으로 중원을 꾸렸다. 배서준-오스마르-백지웅-오인표가 포백을 구성했다. 민성준이 골키퍼 장갑을 꼈다. 가브리엘, 이주혁, 강현제, 김현, 조준현, 손혁찬, 김오규, 김주환, 황재윤이 벤치에 앉았다.

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경기 전 만난 김 감독은 "늘 하던데로 준비했다. 1위팀과의 경기, 무조건 승점 3점을 따야하는만큼 더 급하긴 하지만, 선수들의 상태가 괜찮아서 좋은 경기를 할 수 있을 것 같다"며 "약간 승강 플레이오프를 치르는 느낌이 나는데, 선수들이 충분히 잘해줄 것이라 생각하고 있다"고 했다.

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이어 "우리가 가진 전력, 전술로 대응할 수 있다는 생각에 같은 라인업을 꺼냈다. 스리백도 고민했지만 포백으로 하는게 더 공격적으로 나갈 수 있고, 밸런스나 압박적인 측면에서 더 좋아서 포백 카드를 꺼냈다"고 했다.

이날 전략에 대해서는 "전방 압박이나 밸런스가 잘 되면 좋은 경기를 할 수 있다. 다른 팀들처럼 우리 진영에서 내려서서 수비하는 장면도 나올 수 있지만, 우리 장점이 아니다. 조금 더 공격적인 수비를 준비했다. 재밌는 경기가 되지 않을까 싶다"며 "상대를 제어하는게 첫번째다. 일단 측면을 잘 막아야 하고 우리도 득점을 만들어내야 하기 때문에 홍정호나 고종현을 잘 공략해야 한다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com