'마이클 캐릭은 거물 오기 전 임시 대안처럼 느껴진다' 리버풀 레전드 캐러거의 혹평, 맨체스터 더비 앞둔 맨유 사령탑 저격..'1승1무1패 부진하자 벌써 비관론 고개 들었다'

epa13217057 Manchester United manager Michael Carrick catches the ball during the English Premier League match Everton FC against Manchester United, in Liverpool, Britain, 06 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]'마이클 캐릭은 임시 대안처럼 느껴진다.'

리버풀 레전드 출신 전문가 제이미 캐러거가 맨체스터 더비를 앞둔 맨체스터 유나이티드 사령탑 마이클 캐릭을 향해 비관적인 예상을 했다. 맨유에서 오랫동안 감독으로서 성공할 만한 스타성을 갖추고 있는지에 대해 의문을 제기했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v Sabah - Old Trafford, Manchester, Britain - September 10, 2026 Manchester United manager Michael Carrick before the match REUTERS/Phil Noble

전 리버풀 수비수 출신 캐러거는 최근 영국 매체 데일리 텔레그래프에 게재된 칼럼을 통해 유럽의 다른 엘리트 클럽이었다면 캐릭을 감독 후보로 고려조차 하지 않았을 것이라고 주장했다. 또 그는 "대부분의 사람들에게 캐릭은 2027년 여름 거물급 감독이 부임할 때까지 올드 트래포드의 열쇠를 맡겨둔 명목상의 임시 대안처럼 느껴진다. 물론 캐릭 본인은 그렇게 생각하지 않겠지만, 떨쳐내기 힘든 몇 가지 인식이 존재하는 것은 사실"이라고 했다.

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맨유는 이번 2026~2027시즌 프리미어리그 개막 3경기서 1승1무1패를 기록 중이다. 주중 사바 바쿠(아제르바이잔)와의 유럽챔피언스리그 홈 1차전에선 4대0 승리했다. 맨유는 14일 오전 0시30분 올드 트래포드에서 지역 라이벌 맨체스터 시티와 더비 매치를 앞두고 있다. 엔조 마레스카 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 맨시티는 리그 3연승 중이다. 맨시티는 주중 포르투와의 챔피언스리그 원정 1차전서 2대0 승리했다.

Soccer Football - Premier League - Hull City v Manchester United - MKM Stadium, Hull, Britain - August 22, 2026 Manchester United manager Michael Carrick reacts Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

전 맨유 스타인 캐릭은 지난 시즌 임시 감독으로 인상적인 활약을 펼쳤다. 시즌 중반 루벤 아모림의 경질된 후 소방수로 맨유 지휘봉을 잡고 리그를 3위로 마쳤다. 맨유는 3년 만에 챔피언스리그 무대에 복귀했다. 맨유 수뇌부는 고민 끝에 캐릭과 정식 감독 계약을 했다. 계약 기간은 2년이다.

제이미 캐러거(가운데) 캡처=제이미 캐러거 SNS

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캐러거 뿐 아니라 맨유 레전드 출신 폴 스콜스, 로이 킨 등도 캐릭 감독이 빅클럽 맨유를 이끌기에는 역부족이라는 평가를 해왔다. 캐릭은 맨시티 상대로 다시 시험대에 오를 예정이다.

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캐러거는 리버풀 한 팀에서만 737경기를 뛴 '원클럽맨' 출신의 레전드 수비수다. 2005년 '이스탄불의 기적'으로 불리는 유럽챔피언스리그 우승을 비롯해 총 11번 우승 트로피를 들어올렸다. 잉글랜드 국가대표로도 뛰었다. 선수 은퇴 후에는 해설가 및 칼럼니스트로 활발히 활동하고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com