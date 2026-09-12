이정효 감독이 말하는 달라진 수원의 모습 "예전에는 혼자 게임했는데, 지금은 12명이서 그룹으로 한다"[현장 인터뷰]

Advertisement

Advertisement

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"옛날에는 핸드폰으로 게임을 하더라도 혼자했는데, 지금은 12명이서 그룹으로 한다. 그런 부분이 긍정적이다."

이정효 수원 삼성 감독이 설명하는 달라진 수원의 모습이다. 서울E와 수원이 12일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 '하나은행 K리그2 2026' 26라운드를 치른다. 서울E는 승점 45점(13승6무5패)으로 2위, 수원은 승점 50점(15승5무4패)으로 1위를 달리고 있다.

선두 싸움의 중요한 분수령이다. 이제 시즌 종료까지 8경기 밖에 남지 않았다. 여기서 승리한다면 서울E는 뒤집기 희망을 키울 수 있고, 수원은 대세론에 힘을 실을 수 있다.

Advertisement

수원의 기세는 뜨겁다. 8경기(5승3무) 무패를 질주 중이다. 최근 3경기에서는 모두 승리했다. 공격력이 살아났다. 8경기 무패를 달리는 동안 16골을 몰아쳤다. 앞서 16경기에서 22골의 빈공에 시달렸던 것과 비교하면, 확연히 달라진 모습이다. 영혼까지 끌어모아 영입한 루이스는 두 경기 연속골을 모두 결승골로 장식했다.

재밌는 것은 얽히고설킨 상성이다. 알려진대로 김도균 서울E 감독은 '수원 킬러'다. 김 감독은 수원FC 시절부터 수원에 강했다. 수원 더비 12경기에서 8승1무3패의 절대우위를 보였다. 서울E 부임 후 치른 첫 다섯번의 수원전(리그 기준)에서 모두 승리했다. 하지만 이 감독은 '김도균 킬러'다. 올 시즌 개막전 2대1 승리를 포함해, 7번의 맞대결에서 모두 승리했다. 이 묘한 상성이 이날 대결에는 어떤 영향을 미칠지 지켜볼 일이다.

Advertisement

수원은 4-4-2로 맞섰다. 브루노 실바와 고승범이 부상으로 빠졌다. 두비츠카스와 강현묵이 투톱을 이뤘고, 좌우에는 루이스와 강성진이 섰다. 정호연의 파트너는 김민우가 섰다. 이상민-고종현-홍정호-이건희가 포백을 이뤘다. 김민준이 골문을 지켰다. 김지성, 르본, 페신, 김성주, 박현빈, 한현서, 이준재, 모경빈, 양형모가 벤치에서 출발했다.

Advertisement

경기 전 만난 이 감독은 "안지려고 준비했다. 상대가 백포로 나올 것이라 예상하고 준비했다. 상대가 맞불을 놓는다고 해서 맞불을 놓는데 초점을 맞췄다. 혹시 맞불을 안놓는 것도 대비했다"고 했다. 부상한 고승범과 브루노 실바의 상태에 대해서는 "다행히 10월 경기에는 나설 수 있을 것 같다"고 했다.

Advertisement

이날 승리하면 우승에 성큼 다가설 수 있지만, 이 감독은 마지막까지 경계의 끈을 놓치 않았다. 이 감독은 "절대 그렇지 않다. 현재 각팀마다 7~8경기가 남았는데 산술적으로는 6팀이 계속 우승경쟁을 할 것 같다. 매경기가 중요하다. K리그2에는 쉬운 경기가 없다"고 했다.

이날 측면에서 선 루이스의 활용법에 대해서는 "패스 질이나 슈팅, 연계 플레이가 능해서 그런 장점을 살리려고 했다"고 했다.

Advertisement

바뀐 수원의 모습에 대해서도 설명했다. 이 감독은 "경기를 준비하는 마음가짐이 달라졌다. 어떻게 하면 마이너스가 되지 않고 플러스가 될까 고민한다. 훈련 태도가 달라졌다. 연습 부터 경쟁이 심해졌다. 다른데 집중하지 않는다. 옛날에는 핸드폰으로 게임을 하더라도 혼자했는데, 지금은 12명이서 그룹으로 한다. 그런 부분이 긍정적이다"고 했다.

교체 명단에 이름을 올린 박현빈에 대해서는 "박현빈은 훈련한지 3주 됐다. 30분 이상은 소화할 수 있지 않을까 싶다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com