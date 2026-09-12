[K리그 현장이슈]K리그 새 역사 연 이동경, 국내 선수 최초 두 시즌 연속 '10-10' 클럽 가입 대기록 달성

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC안양/ 울산 이동경 득점/ 골 세레머니/ photo by jeongsoo Kim

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[울산=스포츠조선 김성원 기자]울산 HD의 에이스이자 '넘버 10' 이동경이 K리그1의 새 역사를 썼다.

이동경은 12일 문수축구경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그1 2026' 29라운드에서서 1골 1도움을 기록하며 국내 선수 최초로 두 시즌 연솔 10(골)-10(도움) 클럽에 가입했다. 그는 후반 7분 정승현의 선제골을 어시스트한 데 이어 3분 뒤 페드링요의 도움을 받아 두 번째 골을 작렬시켰다.

이동경은 이번 시즌 10골 10도움을 기록했다. 지난 시즌에 이어 두 시즌 연속 두 자릿수 고지를 넘었다. 1983년에 출범한 K리그 역사상 두 시즌 연속 10-10 클럽을 달성한 선수는 과거 FC서울에서 활약했던 몰리나(2011~2012년)가 유일하다. 이동경이 K리그 '역대 두 번째'이자 '국내 선수 최초'로 대업을 이뤘다. 더불어 '울산 구단 첫 10-10 클럽(단일팀 풀 시즌)' 주인공이다.

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이동경은 울산 유스 시스템의 탄생시킨 걸작이다. 2018년 프로 입문 후 여덟 시즌 째 몸담으며 2023년과 2024년 울산 왕조 건설에 힘을 보태며 영향력을 넓혀갔다.

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이동경은 지난 시즌 K리그1 36경기에 출전해 13골 12도움으로 프로 입문 후 처음으로 10-10 클럽 가입과 동시에 MVP를 수상했다. 2026시즌 개막 후 3경기 연속 공격 포인트(1골 2도움)로 변함없는 활약을 펼치며 K리그를 주름 잡았고, 2026년 북중미월드컵 최종 엔트리에 승선하는 영예도 안았다.

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC서울/ 울산 이동경/ 코너킥/ photo by Jaehoon Kim

월드컵 직후 이동경은 절정의 왼발 감각을 뽐내며 지난 7월 18일 대전하나시티즌 원정 1도움을 시작으로 19라운드 인천 유나이티드(1골), FC서울(1골 1도움), FC안양(2골), 포항스틸러스(1도움), 강원FC(1도움)전에서 총 4골 4도움으로 개인 최초이자 최다인 '6경기 연속 공격 포인트'를 달성했다.

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잠시 숨을 고른 이동경은 8월 29일 김천 상무와 26라운드 홈경기에서 강상우의 득점을 도우며 1도움을 적립, 다시 공격 포인트 행진을 이어갔다.

이어 열린 제주전에서 침묵을 지켰으나 9월 8일 선두 FC서울과 28라운드 홈경기에서 후반 38분 절묘한 왼발 크로스로 심상민의 결승골을 도왔다.

좋은 흐름을 이어갔다. 12일 인천 유나이티드와 29라운드 홈경기에서 1골 1도움으로 맹활약하며 마침내 진인미답 10-10 클럽 고지를 점령했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com