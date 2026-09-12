[K리그1 현장리뷰]'넘버 10' 이동경, 토종 최초 2년 연속 '10-10' 달성 '새 역사'! 울산, 인천 2-1 제압 '2연승'…무고사 또 골, 박용우 1162일 만에 복귀전

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[울산=스포츠조선 김성원 기자]울산 HD의 간판이자 '넘버 10' 이동경이 K리그의 새 역사를 썼다. 이동경이 K리그 최초로 국내 선수 최초로 두 시즌 연속 10(골)-10(도움) 클럽 고지에 올랐다.

울산은 12일 문수축구경기장에서 열린 인천 유나티이드와 '하나은행 K리그1 2026' 29라운드에서 이동경의 원맨쇼를 앞세워 2대1로 승리했다. 2연승, 4경기 연속 무패(3승1무)를 질주한 울산은 2위(승점 47) 자리를 굳게 지켰다.

이동경의 날이었다. 그는 이날 경기를 앞두고 9골 9도움을 기록하고 있었다. '10-10'까지 1골 1도움이 남았다. 이동경은 지난 시즌 K리그1 36경기에 출전해 13골 12도움을 기록, 처음으로 10-10 클럽 가입과 동시에 MVP를 수상했다.

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1983년에 출범한 K리그 역사상 두 시즌 연속 10-10 클럽을 달성한 선수는 FC서울에서 활약했던 몰리나(2011~2012년)가 유일했다. 이동경이 그 문을 통과했다. 1골 1도움을 추가하며 K리그 '역대 두 번째'이자 '국내 선수 최초'로 대업을 이뤘다. 더불어 '울산 구단 첫 10-10 클럽(단일팀 풀 시즌)' 주인공으로 등극했다. 그는 지난 시즌에는 군 팀인 김천 상무에 이어 울산에서 활약했다.

김현석 울산 감독은 4-2-3-1 시스템을 꺼내들었다. 원톱에 에릭이 포진한 가운데 2선에는 이진현, 이동경, 페드링요가 배치됐다. 보야니치와 토마스가 수비형 미드필더에서 선 가운데 포백에는 조현택, 정승현, 서명관, 심상민이 호흡했다. 골문은 조현우가 지켰다.

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윤정환 인천 감독은 4-4-2 카드로 맞불을 놓았다. 투톱에는 무고사와 이청용이 위치했고, 레안드로, 이명주, 서재민, 제르소가 미드필드에 늘어섰다. 이주용, 후안 이비자, 김연수, 김명순이 포백을 형성했고, 골키퍼 장갑은 김동헌이 꼈다.

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전반은 일진일퇴의 공방이었다. 첫 슈팅은 울산의 몫이었다. 5월 17일 강원전 이후 K리그에서 4개월 만에 출격한 페드링요가 왼발로 포문을 열었다. 전반 19분에는 이동경이 반짝였다. 조현택이 스로인한 볼을 흘려 오른발 슈팅으로 연결했다. 볼은 골대를 살짝 벗어났다.

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전반 20분 변수가 있었다. 심상민이 햄스트링 부상으로 조기 교체됐다. 장시영이 투입됐다. 예기치 않은 상황에 울산이 흔들렸다. 인천은 전반 24분 골과 다름없는 기회를 맞았다. 하지만 이명주의 슈팅을 정승현이 몸을 날려 막았다.

이어지 코너킥에서 이주용을 크로스를 후안 이비자가 헤더로 화답했다. 하지만 볼은 크로스바를 강타하고 말았다. 울산은 전반 33분 골 찬스가 찾아왔다. 에릭과 보야니치가 압박으로 볼을 탈취했다. 에릭의 패스를 받은 보야니치가 골키퍼를 앞에 두고 오른발 슈팅을 날렸지만 볼은 골문을 외면했다.

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인천은 전반 38분 김명순의 오른발 슈팅이 조현우 정면이었다. 43분에는 제르소의 크로스가 이청용에게 배달됐다. 그러나 이청용의 오른발 슈팅은 조현우의 손끝에 걸렸다. 전반은 0-0으로 끝났다.

기다리던 골은 후반 8분 터졌다. 세트피스였다. 이동경의 프리킥을 정승현이 오른발로 연결, 골네트를 갈랐다. 이동경은 3분 뒤 역사의 중심에 섰다. 페드링요가 내준 볼을 그림같은 왼발슛으로 울산의 두 번째 골을 터트렸다.

인천은 후반 27분 만회골을 터트렸다. 이주용의 크로스를 보야니치가 제지하는 과정에서 팔을 들어올렸다. VAR(비디오판독)에 이은 온필드리부 결과, 페널티킥이 선언됐다. 무고사가 깔끔하게 성공시키며 울산전 15경기, 15골을 기록하는 기염을 토했다.

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울산은 후반 38분 강상우가 1대1 기회를 맞았지만 그의 발을 떠난 볼은 골대를 강타하고 말았다.

돌아온 박용우가 복귀전을 치렀다. 그는 지난달 2023년 여름 아랍에미리트 알 아인으로 이적한 지 3년 만에 다시 울산 유니폼을 입었다. 박용우는 후반 41분 보야니치 대신 투입됐다. 2023년 7월 8일 포항 스틸러스전 이후 1162일 만이다. 이동경은 트로야크와 교체됐다.

마침표였다. 골은 더 이상 터지지 않았다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com