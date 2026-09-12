'우승 보인다' 수원, 1-2위 맞대결서 웃었다! '두비츠카스 결승골' 서울E에 1-0 승'9경기 무패+2위와 승점 8점차'[현장 리뷰]

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성이 우승에 성큼 다가섰다.

수원은 12일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 열린 서울 이랜드와의 '하나은행 K리그2 2026' 26라운드에서 두비츠카스의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 9경기 무패(6승3무)를 달린 수원은 승점 53점으로 2위 서울E(승점 45)와의 격차를 8점으로 벌렸다. 이정효 감독은 김도균 감독과의 대결 8전승에 성공했다. 서울E는 무패 행진이 9경기에서 마감됐다. 최근 수원전 3연패에 빠졌다.

서울E는 지난 충북청주전과 같은 라인업을 꺼내들었다. 4-3-3이었다. 박재용을 축으로 좌우에 안주완과 에울레르가 섰다. 까리우스와 박창환, 윤석주가 역삼각형으로 중원을 꾸렸다. 배서준-오스마르-백지웅-오인표가 포백을 구성했다. 민성준이 골키퍼 장갑을 꼈다. 가브리엘, 이주혁, 강현제, 김현, 조준현, 손혁찬, 김오규, 김주환, 황재윤이 벤치에 앉았다.

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수원은 4-4-2로 맞섰다. 브루노 실바와 고승범이 부상으로 빠졌다. 두비츠카스와 강현묵이 투톱을 이뤘고, 좌우에는 루이스와 강성진이 섰다. 정호연의 파트너는 김민우가 섰다. 이상민-고종현-홍정호-이건희가 포백을 이뤘다. 김민준이 골문을 지켰다. 김지성, 르본, 페신, 김성주, 박현빈, 한현서, 이준재, 모경빈, 양형모가 벤치에서 출발했다.

6분 서울E가 먼저 포문을 열었다. 안주완이 왼쪽에서 가운데로 파고들어가며 오른발 슈팅을 때렸다. 수비 맞고 나왔다. 수원이 9분 좋은 기회를 놓쳤다. 롱패스가 왼쪽을 파고들던 루이스에 향했다. 루이스가 트래핑하며 파고들던 두비츠카스에게 연결했다. 두비츠카스의 슈팅은 민성준 골키퍼의 선방에 막혔다.

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이어진 코너킥에서 수원이 선제골을 넣었다. 후방에서 넘긴 로빙패스가 파고들던 김민우에 향했다. 김민우가 헤더로 떨궈준 볼을 두비츠카스가 침착하게 밀어넣었다.

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수원의 공세가 이어졌다. 10분 강성진이 왼쪽을 파고들다 강현묵과 2대1 패스 후 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았다. 슈팅은 서울E 수비의 태클에 막혔다. 16분 수원이 오른쪽을 파고들었다. 이건희가 내준 볼을 강성진이 오른발 슈팅으로 연결했다. 민성준 골키퍼에 막혔다.

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19분에는 이건희가 올른 크로스를 강현묵이 머리로 돌려놓았다. 골대를 넘어갔다. 이어진 상황에서 민성준의 빌드업 미스가 루이스에 이어졌다. 루이스의 슈팅은 민성준의 선방에 걸렸다. 23분 서울E가 점유율을 높였다. 오른쪽에서 박창환이 올린 크로스를 안주완이 헤더로 연결했다. 골대를 넘어갔다.

24분 서울E가 좋은 기회를 놓쳤다. 에울레르가 오른쪽에서 수비 한명을 따돌린 후 왼발 크로스를 올렸다. 박재용의 머리에 맞은 볼을 김민준이 가까스로 걷어냈다. 29분 에울레르가 먼거리서 중거리 슈팅을 시도했다. 김민준 골키퍼가 잘 막아냈다.

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34분 수원이 프리킥에서 슈팅을 만들어냈다. 먼거리서 올라온 볼을 고종현이 헤더로 연결했지만 골키퍼 정면으로 향했다. 38분 서울E는 윤석주가 슈팅을 시도했지만, 골대를 넘어갔다. 42분에는 에울레르의 날카로운 횡패스가 아크 정면에 홀로 있던 박창환에 연결됐다. 박창환의 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다.

43분에는 에울레르-까리우스 콤비가 빛났다. 에울레르의 패스를 받은 까리우스가 지체없이 오른발 슈팅으로 연결했다. 김민준이 잘 막아냈다. 46분 서울E의 까리우스가 왼쪽에서 올린 코너킥을 박재용이 헤더로 연결했다. 골대를 넘어갔다. 결국 전반은 1-0 수원의 리드로 끝이 났다.

서울E가 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 배서준, 안주완을 빼고 김현, 손혁찬을 넣었다. 4-4-2로 바꿨다. 초반 서울E의 공세가 이어졌다. 7분 까리우스가 왼쪽에서 올린 볼을 박재용이 잡아 슈팅까지 연결했지만, 수비 맞고 나갔다.

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10분 서울E가 결정적 기회를 놓쳤다. 까리우스가 왼쪽에서 올린 크로스를 박재용이 헤더로 연결했다. 골키퍼 맞고 골대 맞고 나갔다. 수원은 곧바로 이상민, 강성진을 빼고 페신, 한현서를 넣었다.서울E도 13분 윤석주 대신 김오규를 넣었다. 백지웅이 미드필더로 올라갔다.

14분 에울레르가 장기인 왼발 감아차기 슈팅을 시도했다. 골대를 넘어갔다. 17분 에울레르의 기가 막힌 크로스가 노마크로 있던 김현에 향했다. 김현의 머리에 제대로 맞지 않았다. 김현과 에울레르 모두 땅을 쳤다.

19분 수원이 추가골을 넣었다. 루이스가 왼쪽에서 올린 크로스가 한현서에 향했다. 강현묵의 헤더를 민성준이 막았지만, 리바운드된 볼을 재차 밀어넣었다. 골 과정에서 페신이 한발 앞서 있었다. 주심은 VAR과 교신 후 온필드리뷰를 진행했다. 하지만 주심은 오프사이드를 선언했다.

양 팀 모두 변화를 줬다. 서울E는 까리우스 대신 가브리엘을 넣었다. 수원도 두비츠카스와 김민우 대신 이준재와 김성주가 들어갔다. 26분 오인표가 오른쪽에서 올린 크로스를 박창환이 다이빙 헤더로 연결했다. 골대를 살짝 벗어났다.

서울E에 변수가 생겼다. 33분 백지웅이 부상으로 쓰러졌다. 조준현이 들어갔다. 34분 서울E가 조준현, 손혁찬으로 이어진 볼을 가브리엘이 왼발 슈팅으로 마무리했다. 옆그물을 때렸다. 수원은 강현묵 대신 박현빈을 넣었다.

38분 서울E가 유효슈팅을 만들었다. 에울레르가 오른쪽에서 왼발 크로스를 올렸다. 김현이 뛰어올라 헤더로 마무리했다. 김민준이 막아냈다. 이어진 코너킥에서 손혁찬의 킥을 김오규가 헤더로 연결했지만, 이번엔 골대를 살짝 벗어났다.

막판 양 팀의 일진일퇴 공방이 이어졌다. 45분 오인표가 오른쪽에서 올린 크로스를 가브리엘이 헤더로 연결했다. 골키퍼 정면으로 향했다. 남은 시간 서울E의 총공세가 이어졌지만, 수원의 수비는 흔들리지 않았다. 결국 경기는 1대0 수원의 승리로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com