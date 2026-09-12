'11~12호 멀티골' 클리말라 추가시간 6분 '극장골' 폭발! 단독 선두 서울, 전북 2-1 제압..'승점 60점 고지 넘었다, 치명적 수비 실수 나왔다'

서울 클리말라 캡처=한국프로축구연맹

서울 클리말라 캡처=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]FC서울이 클리말라의 극장골로 '전주성'에서 전북 현대를 물리쳤다. 서울(승점 62)은 승점 60점 고지를 가장 먼저 넘어서며 단독 선두를 질주했다.

서울은 12일 전주월드컵경기장에서 벌어진 전북과의 '하나은행 K리그1 2026' 29라운드 원정 경기서 클리말라의 후반 추가시간 6분 결승골로 2대1 승리했다. 클리말라가 멀티골로 승리의 일등 공신이었다. 모따가 한골을 넣은 전북은 후반 막판 수비에서 치명적인 실수가 나오면서 무너졌다. 서울은 올해 전북 상대로 2승1무로 우세했다. 전북은 승점 43점으로 3위. 이날 인천을 잡은 2위 울산 HD(승점 47)와의 승점 차는 4점으로 벌어졌다.

홈팀 전북은 4-3-3 전형으로 나섰다. 최전방에 이탈로-모따-이동준, 허리에 김진규-감보아-이영재, 포백에 김태현-김영빈-연제운-이상명, 골키퍼 송범근을 먼저 넣었다. 이승우 도도 티아고 등은 교체 명단에 올랐다. 원정팀 서울은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱으로 안데르손-클리말라, 허리에 문선민-바베츠-손정범-정승원, 포백에 김진수-로스-야잔-최준, 골키퍼 구성윤이 들어갔다. 교체 명단에 이한도 박수일 천성훈 등이 포함됐다.

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서울이 경기 시작 3분 만에 선제골을 뽑았다. 정승원의 스루패스를 폴란드 출신 공격수 클리말라가 오른발로 땅볼로 차 넣었다. 클리말라의 시즌 11호골. 득점 이후 오프사이드기가 올라갔지만 주심은 VAR(비디오판독) 이후 골로 인정했다.

전북은 전반 초반, 서울의 강한 전방 압박에 고전했다. 후방 빌드업이 매끄럽게 이어지지 않았다. 전북은 계속된 위기에서 국가대표 수문장 송범근의 선방으로 추가 실점을 막았다.

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전북은 전반 26분, 기습적인 반격으로 동점골(1-1)을 터트렸다. 상대 패스를 차단한 후 이어진 역습에서 이탈로가 왼쪽 측면을 무너트린 후 내준 패스를 모따가 문전으로 쇄도하며 감각적으로 차 넣었다.

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전북 모따 캡처=한국프로축구연맹

이후 두 팀은 팽팽하게 맞섰다. 결정적인 찬스를 만들지 못했다. 두 팀은 전반을 1-1로 마쳤다.

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전북 정정용 감독은 후반 시작과 함께 이동준을 빼고 조커 이승우를 투입했다. 서울이 후반 시작 후 초반 경기 주도권을 잡았다. 볼점유율을 높게 가져가면서 공격 빈도를 높였다. 후반 7분, 클리말라의 강력한 슈팅은 전북 송범근 정면으로 향했다.

전북은 후반 25분 이탈로를 빼고 도도를 투입했다. 브라질 출신 도도는 공격형 미드필더로 이번 여름 이적시장에서 새로 가세했다. 전북은 후반 37분 연제운을 빼고 맹성웅을 넣었다. 서울도 손정범을 빼고 정현우를 넣었다. 전북은 후반 막판 티아고와 김승섭까지 넣어 공격의 고삐를 더 조였다.

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서울이 후반 막판 몇차례 전북의 수비 뒷공간을 파고들었지만 마무리를 하지 못했다. 전북도 이승우의 슈팅이 골대를 크게 벗어나며 땅을 쳤다. 무승부로 끝날 것 같았던 경기는 후반 추가시간 6분 희비가 갈렸다. 전북 수비라인에서 실수가 나왔다. 후방 빌드업 과정에서 공을 빼앗겼다. 문선민의 패스를 받은 클리말라가 결승골을 차 넣었다. 개인 시즌 12호골이다. 서울이 막판에 웃으며 2대1 승리했다.

전북의 다음 일정은 16일 가시와 레이솔과의 아시아챔피언스리그 엘리트 홈 첫 경기다. 서울의 다음 일정은 16일 홈에서 페르십 반둥과의 챔피언스리그 엘리트 1차전이다.

이날 부천에서 벌어진 부천과 제주 SK전은 난타전 끝에 2대2로 비겼다. 승점 43점의 제주는 4위, 부천(승점 32)은 10위를 달렸다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com