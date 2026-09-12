'석패' 김도균 서울E 감독 "우승꿈은 멀어졌다, 2위를 향해 달려가겠다"[현장 기자회견]

Advertisement

Advertisement

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"우승 꿈은 멀어진 것 같다. 최대한 2위를 목표로 달려가겠다."

김도균 서울 이랜드 감독의 아쉬움이었다. 서울E는 12일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 열린 수원 삼성과의 '하나은행 K리그2 2026' 26라운드에서 두비츠카스에게 결승골을 내주며 0대1로 패했다. 앞서 9경기 동안 무패를 질주했던 서울E는 10경기 만의 패배의 쓴 맛을 봤다. 최근 수원전 3연패에 빠졌다.

서울E는 초반 상대 강한 압박에 고전했다. 전반 9분 두비츠카스에게 선제골을 내줬다. 이후 전열을 정비한 서울E는 시종 주도권을 잡고 수원 골문을 두드렸다. 18개의 슈팅을 때렸지만, 골대를 맞고 나오는 등 운까지 따르지 않으며 석패했다.

Advertisement

김 감독은 경기 후 기자회견에서 "많은 팬들께서 찾아주셨는데 승리로 보답드리지 못해 죄송한 마음이 크다. 조금 우려했던 점에서 실점이 나왔다. 그런 부분이 안타깝다. 전체적으로 모든 선수들이 경기를 이기기 위해 최선을 다했다. 열심히 뛰었다. 득점하지 못한 부분이 있어서 우리가 비기거나 이기거나 하지 못한 부분은 감독으로 책임이 크다. 선수들은 마지막까지 최선을 다했다. 선수들에게 고맙다는 이야기를 하고 싶다. 우승의 꿈은 멀어진 것 같다. 남은 경기 잘해서 2위든, 3위든 남은 경기 충실히 이행해서 다음을 기다려야 하는 입장이다. 잘 추스려서 준비하겠다"고 했다.

초반 흔들린게 무너졌다. 김 감독은 "초반에 보여준게 경험치고, 능력치다. 골키퍼부터 빌드업할때 미스가 나왔고, 그런 부분도 흔들렸다. 빌드업 과정에서 무리한 장면이 나왔는데 이를 제외한다고 하면 전체적으로 괜찮았다. 중반 이후에 안정감을 찾았다. 실점 이후에 선수들이 안정감을 찾았다. 선수들은 충분히 열심히 했다"고 했다.

Advertisement

마무리가 아쉬웠다. 김 감독은 "전반 플랜이 우리 뜻대로 되지 않았다. 지고 있을때 준비했던 점들은 다 표현을 했다. 선수 교체나 포메이션이라던지 보여줬는데 결과적으로 득점이 나오지 않아 아쉽다. 유효슈팅과 슈팅이 여러차례 나왔지만, 공격수들의 결정력이 아쉽다"고 했다.

Advertisement

안주완에 대한 야유가 쏟아졌다. 결국 전반 후 교체아웃됐다. 김 감독은 "심리적으로 흔들릴 수도 있었다. 전체적으로 아직까지 해야할게 많았다. 레벨이 낮은 팀들, 낮은 선수들과 했을때 레벨이 높은 선수들을 상대했을때는 차이가 있다. 이 선수가 더 성장해야 하는 이유고, 우리 팀도 비슷한 맥락이 있다. 수원은 K리그2에서 가장 레벨이 높은 팀인데, 이런 팀을 상대로 운동장서 표현할 수 있는 방법을 더 찾아야 한다. 그래야 넘어설 수 있다. 그런 부분들이 부족하다"고 했다.

Advertisement

다음 경기도 중요하다. 대구전이다. 김 감독은 "박창환이 못뛴다. 대구가 이겼다. 이제는 수원FC도 유리한 조건 속에 있다. 우리가 더 처질 가능성이 있다. 다음 경기에서 승리하고, 최대한 2위를 목표로 달려가겠다"고 했다.