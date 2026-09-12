[K리그 종합] '0-2→2-2' 대전 기적의 무승부, 포항과 승점 1점씩...K리그2는 화성+충북청주 웃었다

한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]대전하나시티즌이 패배 위기에서 저력을 보였다.

대전은 12일 대전월드컵경기장에서 열린 포항 스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2026' 29라운드 경기에서 2대2 무승부를 거뒀다. 대전은 무승부로 6위 자리를 사수했다.

팽팽한 승부의 균형은 후반 3분 무너졌다. 포항이 페널티박스 앞에서 침착하게 공격을 풀어갔다. 원기종이 공을 잡자 조르지가 문전으로 침투했다. 원기종의 택배 크로스가 이어졌고, 조르지가 날아올라 헤더로 마무리했다.

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포항이 더 기세를 올렸다. 후반 6분 기성용이 후방에서 단번에 왼쪽으로 침투하는 완델손에게 연결했다. 대전 수비가 기성용 패스 한 방에 무너졌다. 완델손은 낮고 빠르게 크로스를 올렸다. 이창근도 차단할 수 없었던 크로스를 주닝요가 밀어 넣었다. 포항이 대전월드컵경기장을 조용하게 만들었다.

하지만 대전은 포기하지 않았다. 후반 38분 반격의 서막이 올랐다. 코너킥에서 골키퍼가 쳐낸 공을 밥신이 강력한 대포알 슈팅으로 골망을 힘차게 흔들었다.

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또 하나의 원더골이 대전을 구했다. 후반 43분 이명재가 오른쪽에서 얻어낸 장거리 프리킥을 그대로 골문으로 조준했다. 홍성민은 이명재가 당연히 크로스를 올릴 거라고 예상해 살짝 나와있었고, 이명재의 슈팅은 구석에 제대로 꽂혔다.

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한편 K리그2에서는 차두리 감독의 화성FC과 충북청주가 승전보를 울렸다. 먼저 화성은 안산 와스타디움에서 열린 안산 그리너스와의 '하나은행 K리그2 2026' 26라운드 경기에서 2대0으로 승리했다. 화성은 승점 43점이 되며 2위 대구FC와의 격차를 3점으로 좁혔다.

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화성의 완승이 예상됐던 경기였지만 화성이 예상과 다르게 고전했다. 화성의 혈을 뚫어준 선수는 에이스 플라나였다. 후반 18분 문전 혼전 상황에서 상대의 핸드볼 반칙을 유도하는데 성공했다. 온필드 리뷰 끝에 페널티킥이 선언됐고, 플라나가 직접 나섰다. 플라나는 실수하지 않으며 선제골을 터트렸다. 선제골을 잘 지킨 화성은 후반 추가시간 일류첸코의 추가골까지 나오면서 승리했다.

충북청주는 같은 시간 이순신종합운동장에서 열린 충남아산과의 충청도 더비에서 1대0으로 승리했다. 충북청주는 12위로 올라섰다. 충남아산은 6위 도약 희망이 작아졌다.

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충북청주에 승점 3점을 선물한 선수는 가르시아였다. 후반 44분 교체로 들어가자마자 백성동이 왼쪽에서 과감하게 돌파를 해 충남아산 수비를 뚫어내는데 성공했다. 가르시아에게 정확히 패스가 전달됐고, 침착한 마무리로 선제 결승골을 터트렸다.