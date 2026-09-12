전북 현대, 유소년 선수 성장 관리에 '유전체 데이터' 활용

사진제공=전북 현대

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[스포츠조선 김가을 기자]전북 현대가 '유스 DNA 프로젝트'에 나선다.

전북은 유전체(유전자+염색체) 데이터를 활용해 유소년 선수들의 부상 예방과 회복, 영양 및 컨디션 등 성장 관리 시스템 구축에 나섰다. 최근 스포츠 인텔리전스 OS 기업과 구단 산하 18세 이하(U-18, 전주영생고) 및 15세 이하(U-15, 동대부속 금산중) 팀의 3학년 선수들을 대상으로 유전체와 스포츠 데이터를 연계하는 '유스 DNA 프로젝트'를 진행했다.

이번 프로젝트는 성장기에 있는 선수들이 자기 신체를 스스로 이해하고 더욱 건강하게 성장할 수 있는 환경을 지원하기 위해 시작했다. 선수마다 신체적 특성과 훈련에 대한 반응, 회복 과정이 다른 만큼 지도자들의 현장 경험에 객관적인 데이터를 접목해 선수들을 체계적으로 이해할 수 있는 관리 시스템을 구축하고자 했다. 이를 통해 선수별 특성을 고려한 훈련과 회복 루틴, 영양 관리 등 맞춤형 개인화를 추진한다. 또한, 유전체 데이터를 기존에 축적된 훈련·경기 데이터와 함께 활용할 예정이다. 유전체 분석은 전문 기관이 맡아 채혈 없이 구강 상피세포를 활용하는 비침습 방식으로 이뤄졌다.

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구단은 사전에 선수 보호자를 대상으로 설명회를 열어 프로젝트의 목적과 절차 등을 안내하고 법정대리인의 서면 동의를 받아 자율적으로 참여하도록 했다. 유전체 분석 결과는 선수 본인과 법정대리인에게만 전달하는 것을 원칙으로 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com