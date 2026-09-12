[오피셜]'韓 축구 에이스!' 이강인 '독박축구' 확정…아틀레티코 마드리드 파블로 바리오스 부상 OUT "LEE, 계속 성장하고 발전하길 바란다"

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김가을 기자]파블로 바리오스(아틀레티코 마드리드)가 부상으로 이탈했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 14일(이하 한국시각) 스페인 산세바스티안의 레알레 아레나에서 레알 소시에다드와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 치른다.

분위기 반전이 절실하다. 아틀레티코 마드리드는 지난 5일 빌바오와의 리그 원정 경기에서 0대3으로 충격패했다. 뒤이어 치른 리버풀(잉글랜드)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 1차전에선 1대2로 역전패했다.

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상황은 좋지 않다. 연이은 패배는 물론이고 부상 변수까지 발생했다. 올 시즌 팀의 핵심 공격 자원으로 활약 중인 바리오스가 부상으로 이탈한 것이다. 아틀레티코 마드리드는 12일 공식 채널을 통해 '바리오스가 리버풀과의 경기 뒤 불편함을 호소했다. 구단 의료진의 검사 결과 오른쪽 다리에 근막 부상을 입은 것으로 확인했다. 바리오스는 레알 소시에다드와의 경기에는 출전할 수 없게 됐다. 그는 물리치료와 재활 훈련을 진행할 예정이다. 복귀 시점은 부상 회복 경과에 따라 결정될 것'이라고 발표했다.

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바리오스는 올 시즌 리그 4경기, UCL 1경기에 모두 출격했다. '새 얼굴' 이강인과 팀 공격을 이끌고 있다. 아틀레티코 마드리드 '레전드' 키코는 "바리오스는 물론이고 이강인, 알렉스 바에나는 올 시즌 매우 중요하다. 항상 경기에 나서서 기회를 만들어내야 한다. 체력적으로 100% 컨디션을 유지할 수 있을지 지켜봐야 한다"고 말하기도 했다.

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스페인 언론 '마르카'에 따르면 시메오네 감독은 "바리오스는 우리에게 중요한 선수다. 하지만 그가 출전할 수 없었던 지난 시즌에도 그랬듯이 우리는 경쟁력 있는 모습을 보여줄 것이다. 누가 경기에 나서든 최선을 다할 것으로 확신한다"고 말했다.

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특히 그는 이강인에 대해 "그가 모든 것을 쏟아부었다는 점, 경기 막판에는 더 좋은 컨디션을 보인 동료가 있다는 점을 이해하고 있다. (교체에) 특별한 이유는 없다. 우리는 그가 계속 성장하고 발전하기를 바란다. 이강인이 필요하다. 이상적인 시나리오는 그가 경기 내내 활약할 수 있게 되는 것"이라고 바람을 드러냈다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com