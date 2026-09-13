"차라리 히샬리송 쓰는게 낫겠다" '6시간 무득점' 초유의 흑역사 작성 후 공격수 '공개 질책'한 데 제르비, 토트넘 집안꼴 잘 돌아간다

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[스포츠조선 윤진만 기자]손흥민 전 소속팀 토트넘 홋스퍼가 '노답' 행보를 이어가고 있다.

토트넘은 13일(한국시각) 영국 런던 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 에버턴과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드에서 득점없이 0대0으로 비겼다. 이로써 개막 후 4경기 연속 무득점, 4경기 연속 무승(2무2패)을 기록하며 지난 두 시즌 순위인 17위에 머물렀다. 4경기 연속 무득점은 토트넘 구단 역사상 1~4부리그 시절을 통틀어 시즌 개막 후 최장 무득점으로, EPL에서 토트넘보다 무득점 기간이 더 길었던 팀은 2017~2018시즌 크리스탈팰리스가 유일하다. 당시 이청용이 속했던 팰리스는 7경기 연속 골맛을 보지 못했다.

로베르토 데 제르비 감독은 도미닉 솔란케, 오마르 마르무시, 사비우, 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리 등을 앞세워 점유율 63%, 슈팅 12개를 기록하고도 단 한 골도 낚지 못했다. 90분간 EPL에서 뛰는 선수들이라고는 믿기지 않을 정도로 안일한 상황 판단을 거듭한 토트넘 공격수들은 축구팬 사이에서 조롱거리로 전락했다. 데 제르비 감독이 졸전 끝에 0대0으로 비긴 후 이날 후반 교체로 출전한 공격수 마티스 텔에게 다가가 플레이에 대해 공개적으로 질책을 하는 장면은 '90분 코미디'를 완성시키는 '킥'이었다. 텔은 한 발도 물러서지 않고 데 제르비 감독에게 맞섰다. 이적을 위해 토트넘 구단과 법정 투쟁도 불사하겠다는 입장을 내보인 공격수 히샬리송은 올 시즌 팀의 EPL 스쿼드에서 제외돼 이날 경기를 관중석에서 지켜봤다. 히샬리송의 찡그린 표정은 토트넘 공격수들의 부진한 활약이 절묘하게 오버랩됐다.

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영국 일간 '데일리메일'은 "다니엘 레비 회장 체제에 대해 한 가지 말할 수 있는 점이 있다면, 그의 실패는 늘 '저비용'으로 이루어졌다는 것이다. 하지만 이번 토트넘의 모습에는 그런 변명의 여지가 없으며, 유능한 마무리 능력을 갖춘 선수는 더 찾아보기 힘들다"며 "토트넘은 리그 4경기를 치르는 동안 단 1승도 거두지 못했고, 구단 역사상 처음으로 득점조차 기록하지 못했다. 선수 영입을 담당하는 수뇌부가 최근 '쇼핑'에 나섰을 때 가장 중요한 코너를 그냥 지나친 모양"이라고 비판했다.

이어 "그렇지 않고서야 어떻게 3억2천만파운드(약 5800억원)나 쓰고도 이토록 무딘 공격력을 보일 수 있단 말인가? 이 식단에 도대체 영양가(단백질)는 어디에 있나? 득점이 이 단순한 게임의 주된 목표라면, 초반의 징후들은 거듭된 대실패를 예고하고 있다. 이미 두 시즌 연속 17위라는 성적을 거둔 마당에 더 추락할 곳도 별로 없는데 말이다"라고 덧붙였다.

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이 매체는 계속해서 "정말 우려스러운 상황이다. 에버턴전에서 보여준 유일한 위안거리, 즉 경기를 지배했다는 사실이 오히려 상황을 더 안타깝게 만든다. 그들은 경기 내내 주도권을 잡고 경기를 운영했다. 공을 다루는 데 능숙한 선수들이 있었고, 실제로 득점 기회도 만들어냈다"며 "하지만 안타깝게도 그들은 코앞에 있는 커다란 문조차 맞히지 못할 정도로 형편없는 결정력을 보였다. 경기 초반 얀 폴 반 헤케가 골대 위로 날려버린 비교적 쉬운 기회는 어느 정도 이해할 수 있다. 그는 중앙 수비수이고, 본연의 임무에는 매우 충실하다는 것을 이번 경기에서도 증명했다. 다만 페르난데스는 어떤가? 그는 페널티 박스 안에서 반 헤케의 패스를 노마크 상태로 받았음에도 공을 제어하는 ??데 무려 네 번의 터치가 필요니다. 이는 상대 진영 마지막 구역(파이널 서드)에서 이 팀 전체에 퍼져 있는 극심한 당혹감을 여실히 보여주는 장면"이라고 적었다.

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'데일리 메일'은 "노팅엄 포레스트전 무승부 때와 마찬가지로, 이번 경기에서도 결정력 부족과 침착함 결여가 토트넘의 뼈아픈 약점이었다. 게다가 산드로 토날리에게 투자한 1억파운드의 가치를 입증할 만한 활약은 아직 찾아볼 수 없다. 지출한 금액을 고려하면 충격적인 상황이며, 이번 시즌 아직 강팀을 상대하지 않았다는 사실을 감안하면 그 심각성은 더욱 커진다"라고 밝혔다.

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데 제르비 감독은 무득점 원인을 심리적인 요인에서 찾았다. "우리가 그 막힌 부분을 뚫어낸다면 팀은 엄청나게 강해질 것이다. 그렇게 되면 우리는 골을 넣고 승리할 수 있다"라고 확신에 찬 목소리로 말했다. "아직 선수들의 컨디션이 완벽하지 않다. 경기 초반 30분은 잘했지만, 그 이후엔 에너지가 떨어진 것 같다", "아마도 우리가 자신감을 잃었던 것 같다. 만약 우리가 좋은 경기력을 30분에서 60분, 70분, 80분, 90분으로 늘려갈 수 있다면, 많은 경기에서 승리할 수 있을 거라고 본다. 물론, 공격 지역에서의 플레이는 개선해야 한다"라고도 했다.

데 제르비 감독은 경기 후 텔과 어떤 이야기를 주고 받았냐는 질문에 "코칭을 했을 뿐"이라고 간결하게 답했다. 몸의 방향에 대한 문제였다. 그는 스트라이커이고, 스트라이커는 골문 방향으로 어깨를 열고 플레이를 할 수 있어야 한다"며 "나는 선수로서, 인간으로서 마티스를 정말 좋아하고, 그와는 아무런 문제가 없다"라고 했다.

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'데일리 메일'은 "그나마 다행이었던 점은 경기 막판 토트넘 출신 공격수 브레넌 존슨(에버턴)이 결정적인 득점 기회를 날렸다는 사실이다. 어쩌면 이 웅장한 경기장이, 이곳을 거쳐가는 공격수들에게 어떤 깊은 인상을 남기는 것일지도 모르겠다"라고 마무리지었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com