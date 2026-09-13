'아르테타 매직, 환상적이다' 라야 PK 선방→기마랑이스 환상 결승골→사카 PK 쐐기골! 아스널 개막 4연승 질주, 선덜랜드 원정 2-0 승..'단독 선두, 이 보다 좋을 순 없다'

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Arsenal - Stadium of Light, Sunderland, Britain - September 12, 2026 Arsenal's Bruno Guimaraes celebrates scoring their first goal REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
Arsenal's Brazilian midfielder #39 Bruno Guimaraes (R) celebrates scores the opening goal during the English Premier League football match between Sunderland and Arsenal at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on September 12, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta reacts during the English Premier League football match between Sunderland and Arsenal at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on September 12, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
[스포츠조선 노주환 기자]EPL 디펜딩 챔피언 아스널이 개막 후 파죽의 4연승을 달렸다. 환상적인 흐름이다. 프리미어리그 단독 선두로 치고 나갔다. 유럽챔피언스리그 1승까지 포함하면 개막 후 5전 전승이다.
아스널이 13일(한국시각) 영국 선덜랜드 스타디움 오브 라이트에서 벌어진 선덜랜드와의 2026~2027시즌 프리미어리그 4라운드 원정 경기서 2대0 승리했다. '이적생'브루노 기마랑이스가 결승골을, 부카요 사카가 쐐기골을 터트렸다.
아스널은 구단 역사상 여섯 번째로 개막 4연승을 이어갔다. 아스널은 전반전 고전했다. 전체적으로 경기를 지배했지만 선수들의 집중력과 골결정력이 부족했다. 주중 나폴리와의 유럽챔피언스리그 원정 경기(1대0 승)를 치른 탓이었다. 주전급 선수들의 피로감이 보였다. 전반 막판에는 경기 주도권이 홈팀 선덜랜드로 넘어가기도 했다. 전반은 득점없이 0-0으로 끝났다. 선덜랜드 골키퍼 루프스의 선방도 한몫했다.
Soccer Football - Premier League - Sunderland v Arsenal - Stadium of Light, Sunderland, Britain - September 12, 2026 Arsenal's David Raya celebrates after saving a penalty missed by Sunderland's Enzo Le Fee Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY
선덜랜드는 후반 시작과 함께 공격적으로 나왔다. 후반 11분 선제골 기회를 잡았다. 발라드가 골 박스 안에서 넘어져 페널티킥을 유도했다. 그런데 키커로 나선 느 페을 슈팅을 이 아스널 수문장 다비드 라야가 놀라운 다이빙 선방으로 막아냈다.
라야의 맹활약에 힘입은 아스널은 2분 후 결승골을 터트렸다. 후반 시작과 함께 교체 투입된 '이적생' 기마랑이스가 환상적인 중거리슛을 상대 골대 상단에 꽂아 아스널 유니폼을 입고 첫 골을 기록했다.
Arsenal's English midfielder #07 Bukayo Saka celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Sunderland and Arsenal at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on September 12, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
0-1로 끌려간 선덜랜드는 경기 주도권을 잡고 파상공세를 펼쳤다. 하지만 해결사가 없었다. 노르디 무키엘레가 근거리에서 두 차례 연속으로 위협적인 슈팅을 시도했지만 무위에 그쳤다.
아스널은 후반 추가시간 7분에 쐐기골을 박았다. 만다바 레인일두가 박스 안에서 사카를 걸어 넘어뜨려 두 번째 경고를 받고 퇴장당했다. 사카가 페널티킥을 성공시키며 2대0 승리를 마무리했다.
Soccer Football - Premier League - Sunderland v Arsenal - Stadium of Light, Sunderland, Britain - September 12, 2026 Arsenal's Bruno Guimaraes speaks to Declan Rice as he comes on as a substitute to replace Myles Lewis-Skelly before the second half REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
아스널의 다음 일정은 16일 입스위치와의 리그컵 원정 경기다. 그 후 오는 주말에 브라이턴과 프리미어리 원정 경기가 예정돼 있다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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