이강인까지 저격했나...음바페 역대급 광역 도발 "PSG에 스타는 나뿐, 사인 요청도 못 받는 선수들이..."

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[스포츠조선 김대식 기자]킬리안 음바페가 파리생제르맹(PSG) 시절 동료들을 무시하는 발언으로 논란이다.

음바페는 12일(한국시각) 프랑스 매체 레퀴프와의 인터뷰에서 "라커룸이라면 어디서나 흔히 있는 일"이라며 PSG 시절 라커룸 분위기에 대해 입을 열었다. 그는 "제가 PSG에 있던 마지막 해에는 저를 제외하면 스타급 선수가 없었다. 우스만 뎀벨레는 나중에 가서야 스타가 되었죠"라고 말했다.

사실 쉽게 공감할 수 없는 이야기다. PSG는 카타르 자본에 인수된 후로 언제나 슈퍼스타가 즐비했다. 음바페가 떠난 시기에도 이는 마찬가지였다. 마르퀴뇨스를 비롯해 아슈라프 하키미, 비티냐 등 세계 최고의 선수들이 즐비했다. 한국의 에이스 이강인도 음바페의 PSG 시절을 같이 보냈다. 이 선수들에 대한 존중을 보여주지 못한 음바페다.

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심지어 음바페는 몇몇 선수들이 스타병에 걸려있었다고 주장했다. 음바페는 "사람들은 흔히 '자존감'를 스타 플레이어와 연관 지어 생각한다"라면서도 "하지만 저는 사진 한 장, 사인 한 번 요청받아본 적 없는 선수들이 엄청난 자존감 가지고 있는 모습도 무수히 봐왔다"라고 밝혔다. 사실상 과거 PSG 동료들을 겨냥한 발언으로 해석되며 논란이 일고 있다.

음바페의 이러한 발언은 최근 계속해서 승승장구하는 PSG를 의식하기 때문에 나온 것으로 보인다. 음바페는 2017년 여름 모나코를 떠나 PSG에 입단한 뒤 2024년 여름 레알 마드리드로 이적하기 전까지 무려 308경기를 소화했다. 이 기간 256골 110도움이라는 압도적인 기록을 남기며 PSG를 유럽 축구를 대표하는 구단 중 하나로 성장시켰다. 리그1 우승만 6차례 차지하는 등 프랑스 국내 대회를 사실상 휩쓸었다.

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음바페는 재임 기간 내내 제 몫을 다했다는 평가를 받아왔다. 그러나 아이러니하게도 그가 떠난 이후 PSG는 오히려 더욱 승승장구하고 있다. 음바페가 떠나자 염원이었던 유럽 최정상에 등극했다. 심지어 2시즌 연속 유럽챔피언스리그(UCL) 우승을 달성했다.

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반면 음바페가 합류한 레알은 정반대의 흐름을 보이고 있다. 누구보다 화려한 역사를 자랑하는 레알이 음바페 합류 이후 2시즌 연속 무관에 그치고 있다. 음바페 개인은 꾸준히 골을 터뜨리고 있지만, 정작 팀 차원의 우승과는 거리가 멀어진 모습이다.

이 때문에 이번 발언은 이러한 여론을 의식한 것 아니냐는 해석에 무게가 실리고 있다. 팀 성적 부진의 책임론이 자신에게 향하는 것을 경계하며, 과거 동료들의 '자존감' 문제를 거론함으로써 우회적으로 메시지를 던졌다는 분석이다.