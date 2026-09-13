[오피셜]"또 이기지 못해 죄송합니다" 개막 4경기 2무2패→무득점 충격! 5700억 쓴 토트넘 데 제르비 감독의 사과와 반성 "엉망진창이었던 팀, 개선에 시간이 걸린다"

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 12, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘이 충격적인 부진을 이어갔다. 새 시즌 개막 후 4경기 연속 무승이다. 2패 후 2경기 연속 무승부다. 2무2패(승점 2)다. 무엇보다 놀라운 건 4경기서 단 한골도 넣지 못했다. 0득점-5실점. 이번 여름 이적시장에서 선수 영입에 무려 우리나라 돈으로 5700억원 이상을 투자한 토트넘 팬들은 기가찰 노릇이다. 반면 토트넘의 북런던 라이벌 아스널은 파죽의 4연승을 질주하며 단독 선두를 질주했다.

토트넘이 13일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 벌어진 에버턴과의 2026~2027시즌 프리미어리그 4라운드 홈 경기서 0대0으로 비겼다. 이로써 토트넘은 개막 후 4경기서 승리하지 못했다. 브렌트포드(0대3)와 뉴캐슬(0대2)로 연속으로 패한 후 노팅엄(0대0)에 이어 에버턴 상대로 무득점으로 비겼다. 리그 17위다.

토트넘 사령탑 로베르토 데 제르비 감독은 경기 후 기자회견에서 두 가지 부족한 점을 꼽았다. 자신감과 체력 문제를 인정했다.

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Tottenham Hotspur's Egyptian midfielder #22 Omar Marmoush runs with the ball during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Everton at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on September 12, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

그는 "지금은 팀을 재건하는 시기 중 하나이며, 시작이 늦었다. 우리는 마르무시, 사비우, (도미닉) 솔랑케, (제임스) 매디슨과 함께 늦게 시작했다"라며 "오늘 첫 30분 동안은 우리가 매우 잘했다. 그 후 체력 상태가 최고가 아니다 보니 에너지가 떨어졌다"고 평가했다. 또 데 제르비 감독은 "우리가 보여준 경기력의 질에 비하면 슈팅을 날리지 못했다. 슛을 더 많이 시도해야 한다. 너무 많은 잘못된 결정을 내렸기 때문에 결정 과정을 분석하고 개선해야 하지만, 전반적으로 경기는 잘 풀렸다"고 말했다. 토트넘은 이날 높은 볼점유율과 슈팅 14개를 기록했지만 무득점에 그쳤다. 토트넘은 에버턴 상대로 최전방에 솔랑케, 2선에 마르무시-마테우스 페르난데스-사비우를 먼저 투입했다. 후반에 조커로 마티스 텔, 쿠두스, 매디슨 등이 들어갔지만 득점하지 못했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 12, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison comes on as a substitute to replace Omar Marmoush REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

그는 "많은 (우리) 선수가 참가한 북중미월드컵이 끝난 후에는 이런 상황이 발생하곤 한다. 호주(프리시즌)에서 마테우스 페르난데스, 미키 판 더 펜이 부상을 당해 훈련을 진행할 수 없었고, 솔랑케와 같은 다른 부상자도 있었다"라며 "나는 현실적이다. 30분 동안 이렇게 경기를 할 수 있다는 것은 축구를 할 능력이 된다는 뜻이다. 우리는 이를 90분 동안 유지해야 하며, 마지막 25분 동안 더욱 집중해야 한다"고 말했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 12, 2026 Tottenham Hotspur's Antonin Kinsky saves a free kick from Everton's James Garner REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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데 제르비 감독은 또 "오늘 만약 우리가 이겼다면, 지금 완전히 다른 경기에 대해 이야기하고 있었을 것"이라며 "내가 지난 시즌 (막판) 부임했을 때 상황은 엉망진창이었다. 나는 항상 긍정적인 것이 아니라 현실적이다. 지금 설명해 드린 대로 결과에 대해서는 죄송하지만, 이는 즉각적으로 이루어지는 것이 아니다. 개선도, 팀을 만드는 것도 즉각적일 수는 없다"고 말했다. 팀이 좋아지는 데 시간이 필요하다는 의미다.

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epa13234856 Mateus Fernandes of Tottenham (L) in action against Vitaliy Mykolenko of Everton during the English Premier League match between Tottenham Hotspur and Everton, London, Britain, 12 September 2026. EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

또 그는 "오늘 우리는 하나의 팀으로 경기를 치렀다. 득점도 못 하고 승리하지도 못했지만, 오늘과 노팅엄전에서 우리는 하나의 팀으로 경기를 했다"면서 "그리고 선수들의 태도나 행동에 대해서는 전혀 지적할 것이 없다. 나는 선수들에게 냉정함을 유지하고, 골을 넣지 못하고 승리하지 못하더라도 자신감을 잃지 말자고 말했다. 침착하게 개선하고, 열심히 노력하며, 개인적으로 어디서 발전해야 하는지 이해하려고 노력하고 있다"고 말했다.

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토트넘의 다음 일정은 16일 리버풀과의 리그컵 원정 경기다. 그리고 주말에 애스턴빌라와 프리미어리그 홈 경기가 예정돼 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com