'이강인 왜 빼요!' 西 분노 폭발…바리오스 부상→훌리안 알바레즈 OUT "LEE, 중요한 건 경기 내내 좋은 활약" 선발 예상

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인)의 확실한 핵심으로 자리잡은 모습이다. 그의 교체에 불만이 터져나왔다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 14일(이하 한국시각) 스페인 산세바스티안의 레알레 아레나에서 레알 소시에다드와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 치른다.

시메오네 감독은 경기 전 공식 기자회견에서 이강인에 대한 질문을 받았다. 스페인 언론 '아스'는 '시메오네 감독은 레알 소시에다드와의 경기를 앞두고 기자회견을 진행했다. 그는 팀이 90분 내내 일정한 경기력을 유지해야 한다고 강조했다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 이날 시메오네 감독은 '이강인은 항상 교체돼 나온다. 그의 몸 상태는 어떤가'라는 질문을 받았다. 이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 그는 '에이스의 상징' 7번을 달고 뛰고 있다. 하지만 이강인은 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4경기, 유럽챔피언스리그(UCL) 1경기를 소화하는 동안 단 한번도 풀타임을 뛰지 않았다.

시메오네 감독은 이 질문에 대해 "모든 것을 쏟아부은 선수를 교체하는 것은, 남은 경기 시간 동안 더 좋은 컨디션을 가진 다른 선수가 필요하기 때문이다. 특별한 문제는 없다. 우리는 그가 필요하기에 계속해서 성장하고 발전해야 한다. 중요한 것은 감독이 교체하지 않을 만큼 경기 내내 좋은 활약을 펼치는 것"이라고 말했다.

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아틀레티코 마드리드는 분위기 전환이 간절하다. 지난 5일 빌바오와의 리그 원정 경기에서 0대3으로 충격패했다. 뒤이어 치른 리버풀(잉글랜드)과의 2026~2027시즌 UCL 리그페이즈 1차전에선 1대2로 역전패했다. 부상 변수까지 발생했다. 올 시즌 팀의 핵심 공격 자원으로 활약 중인 파블로 바리오스가 부상으로 이탈한 것이다. 아틀레티코 마드리드는 12일 공식 채널을 통해 '바리오스가 리버풀과의 경기 뒤 불편함을 호소했다. 구단 의료진의 검사 결과 오른쪽 다리에 근막 부상을 입은 것으로 확인했다. 바리오스는 레알 소시에다드와의 경기에는 출전할 수 없게 됐다. 그는 물리치료와 재활 훈련을 진행할 예정이다. 복귀 시점은 부상 회복 경과에 따라 결정될 것'이라고 발표했다.

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이강인의 활약이 그 어느 때보다 중요하다. '아스'는 또 다른 기사를 통해 이강인이 레알 소시에다드를 상대로 선발 출격할 것으로 내다봤다. 이 매체는 '아틀레티코 마드리드는 리버풀과의 힘겨운 UCL 경기 뒤 다시 리그 일정에 돌입한다. 시메오네 감독은 원정에서 분위기 반전을 노리고 있지만, 바리오스 부상으로 최소 한 자리에는 변화를 줘야 하는 상황이다. 훌리안 알바레즈는 경기 출전 명단 포함조차 불투명한 상황이다. 공격진엔 이강인과 아데몰라 루크만이 선발로 나설 가능성이 높다'고 내다봤다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com