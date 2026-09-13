'이강인 왜 빼요!' 西 분노 폭발…바리오스 부상→훌리안 알바레즈 OUT "LEE, 중요한 건 경기 내내 좋은 활약" 선발 예상

[스포츠조선 김가을 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인)의 확실한 핵심으로 자리잡은 모습이다. 그의 교체에 불만이 터져나왔다.
디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 14일(이하 한국시각) 스페인 산세바스티안의 레알레 아레나에서 레알 소시에다드와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 치른다.
시메오네 감독은 경기 전 공식 기자회견에서 이강인에 대한 질문을 받았다. 스페인 언론 '아스'는 '시메오네 감독은 레알 소시에다드와의 경기를 앞두고 기자회견을 진행했다. 그는 팀이 90분 내내 일정한 경기력을 유지해야 한다고 강조했다'고 보도했다.
이 매체에 따르면 이날 시메오네 감독은 '이강인은 항상 교체돼 나온다. 그의 몸 상태는 어떤가'라는 질문을 받았다. 이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 그는 '에이스의 상징' 7번을 달고 뛰고 있다. 하지만 이강인은 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4경기, 유럽챔피언스리그(UCL) 1경기를 소화하는 동안 단 한번도 풀타임을 뛰지 않았다.
시메오네 감독은 이 질문에 대해 "모든 것을 쏟아부은 선수를 교체하는 것은, 남은 경기 시간 동안 더 좋은 컨디션을 가진 다른 선수가 필요하기 때문이다. 특별한 문제는 없다. 우리는 그가 필요하기에 계속해서 성장하고 발전해야 한다. 중요한 것은 감독이 교체하지 않을 만큼 경기 내내 좋은 활약을 펼치는 것"이라고 말했다.
아틀레티코 마드리드는 분위기 전환이 간절하다. 지난 5일 빌바오와의 리그 원정 경기에서 0대3으로 충격패했다. 뒤이어 치른 리버풀(잉글랜드)과의 2026~2027시즌 UCL 리그페이즈 1차전에선 1대2로 역전패했다. 부상 변수까지 발생했다. 올 시즌 팀의 핵심 공격 자원으로 활약 중인 파블로 바리오스가 부상으로 이탈한 것이다. 아틀레티코 마드리드는 12일 공식 채널을 통해 '바리오스가 리버풀과의 경기 뒤 불편함을 호소했다. 구단 의료진의 검사 결과 오른쪽 다리에 근막 부상을 입은 것으로 확인했다. 바리오스는 레알 소시에다드와의 경기에는 출전할 수 없게 됐다. 그는 물리치료와 재활 훈련을 진행할 예정이다. 복귀 시점은 부상 회복 경과에 따라 결정될 것'이라고 발표했다.
이강인의 활약이 그 어느 때보다 중요하다. '아스'는 또 다른 기사를 통해 이강인이 레알 소시에다드를 상대로 선발 출격할 것으로 내다봤다. 이 매체는 '아틀레티코 마드리드는 리버풀과의 힘겨운 UCL 경기 뒤 다시 리그 일정에 돌입한다. 시메오네 감독은 원정에서 분위기 반전을 노리고 있지만, 바리오스 부상으로 최소 한 자리에는 변화를 줘야 하는 상황이다. 훌리안 알바레즈는 경기 출전 명단 포함조차 불투명한 상황이다. 공격진엔 이강인과 아데몰라 루크만이 선발로 나설 가능성이 높다'고 내다봤다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com