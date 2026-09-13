"국대 소집 기간에 술+담배 가득했다" 충격 폭로...'알콜 중독' 루니, 박지성이랑 어떻게 절친이었나

사진캡쳐=텔레그래프

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[스포츠조선 김대식 기자]웨인 루니는 국가대표팀 소집 기간에 술과 담배를 즐겼다,

영국 더 선은 13일(한국시각) '잉글랜드 대표팀 동료의 폭로성이 짙은 신간에 따르면, 루니는 잉글랜드 대표팀 소집 기간 동안 담배를 피우고 다른 선수들과 맥주를 마셨다. 전 뉴캐슬 및 리버풀의 스트라이커 앤디 캐롤은 대표팀 훈련 캠프 기간 중 루니가 음주 자리에 선수들을 어떻게 초대했는지를 포함해, 잉글랜드 대표팀 내부에 숨겨진 비밀들을 공개했다'며 캐롤의 폭로성 발언을 조명했다.

캐롤은 자서전 독점 발췌본에서 루니를 "좋은 사람 중 한 명"이었으며 "평범하고 매우, 매우 재미있는 사람"이었다고 묘사했다. 다만 루니가 대표팀 소집 기간에 술과 담배를 즐겨했다고 밝혔다.

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그는 "루니는 오후 2시에 나에게 전화를 걸어 '캐롤, 지금 당장 내 방으로 와'라고 말하곤 했다. 내가 '아니, 루니 지금은 너무 일러'라고 답하면, 그는 항상 나를 압박해 복종하게 만들었죠. 방에 가보면 그는 침대에 누워 TV를 보며 담배를 피우고 맥주를 마시고 있었다"고 했다.

사진캡쳐=더선

이어 "루니 주변에는 담배 보루, 맥주 상자, 와인병(호텔 지배인에게 시켜 방으로 배달시킨 것들)이 둘러싸여 있었고, 금세 그의 방은 선수들로 가득 차곤 했다. 아무도 만취하지는 않았다. 그저 침대에 누워 벽만 바라보는 것보다 몇 잔 마시며 지루함을 달래려는 루니만의 방식이었을 뿐"이라고 덧붙였다.

캐롤의 폭로를 두고 루니는 곧바로 반박했다. "나는 보통 나에 대해 쓰인 허위 사실에 대해 언급하지 않지만, 이번 일은 짚고 넘어갈 것이다. 캐롤은 그와 내가 실제로 어울려 놀지 않았다는 것을 잘 알고 있다. 휴가 중 우연히 한번 마주친 적은 있지만, 그게 전부다. 잉글랜드 대표팀 소집 중 술을 마셨다는 이 '이야기'는 완전한 날조다. 어디서 이런 이야기가 나왔는지 모르겠다. 매우 유감"이라고 반박했다.

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사진캡쳐=더선

루니의 반박에도 불구하고, 캐롤의 폭로에 관심이 집중되는 이유는 루니가 선수 생활 내내 술 때문에 많은 문제를 일으켰기 때문이다. 루니는 은퇴 후 알콜 중독이었다고 고백한 바 있다. 그는 "친구들이랑 나가서 즐기고 싶었다. 그런데 어느 순간 그게 너무 심해졌다"라며 "그 시기는 내 인생에서 술 문제로 정말 크게 힘들었던 때였다. 누구에게도 털어놓을 수 없다고 생각한다"라고 말했다. 이어 "어느 순간 선을 넘었다. 그때는 알코올 문제로 크게 힘들던 시기였다. 나는 관리가 필요했고, 아내가 나를 관리해 왔다"며 아내 덕분에 목숨을 건졌다고 직접 밝히기도 했다.