"기마랑이스 집게손가락 세리머니, 한국이었다면…" '선덜랜드는 매우 작은 클럽' 도발한 미드필더의 패기, 'NO 경고'…아스널, 2-0 승→100% 승률

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[스포츠조선 윤진만 기자]'뉴캐슬 출신' 브루노 기마랑이스(아스널)가 '옛 라이벌'을 상대로 골을 넣고 기쁨을 주체하지 못해 도발을 날렸다.

브라질 출신 기마랑이스는 13일(한국시각) 영국 선덜랜드 스타디움 오브 라이트에서 열린 선덜랜드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 원정경기에서 후반 13분 0의 균형을 깨는 선제골을 터뜨렸다. 페널티 아크에서 데클란 라이스의 패스를 받아 골문 우측 상단을 노리고 찬 오른발 중거리슛이 그대로 골망에 꽂혔다. 기마랑이스의 아스널 데뷔골로 앞서간 아스널은 후반 추가시간 7분 부카요 사카의 페널티킥 추가골로 2대0 승리하며 4전 전승, 100% 승률을 이어갔다. 한 경기를 덜 치른 2위 맨시티(승점 9)와의 승점차를 3점으로 벌렸다.

경기 후 기마랑이스의 '축구력'과 더불어 득점 세리머니가 팬들 사이에서 화제를 모으고 있다. 기마랑이스는 득점 후 선덜랜드 홈 서포터석 앞으로 달려가 오른손 검지와 엄지를 가까이 맞대어 '매우 작다'는 제스처를 취했다. 선덜랜드를 '작은 클럽'이라고 조롱하는 행위라고 해석됐다. 기마랑이스는 지난달 이적료 7500만파운드에 아스널로 이적하기 전 뉴캐슬에서 4년간 뛰었다. 뉴캐슬과 선덜랜드는 잉글랜드에서 가장 치열한 더비 중 하나인 '타인위어' 라이벌 관계다. 뉴캐슬 출신다운 라이벌 겨냥 세리머니였다고 볼 수 있다.

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이미 기마랑이스가 골을 넣기 전부터 선덜랜드 팬과 기마랑이스 사이에는 긴장감이 감돌았다. 기마랑이스가 공을 잡을 때마다 경기장에선 야유가 쏟아졌다. 야유는 선제득점 이후 더 거세졌다. 일부팬은 눈앞에서 세리머니를 하는 기마랑이스를 향해 거친 몸동작으로 분노를 표출했다. 선덜랜드 팬 입장에선 누구보다 기마랑이스에게만큼은 골을 허용해서는 안 됐다. 기마랑이스는 하필 이날 데뷔골을 넣었다.

기마랑이스는 상대팬 도발 세리머니로 따로 경고를 받지 않았다. K리그에선 어땠을까. 옐로카드가 주어졌을 가능성이 있다. 올 시즌 서울 정승원, 제주 아이아스가 각각 안양과 부천을 상대로 득점을 하고 상대 홈 서포터석 앞 세리머니로 경고를 받았다. "카메라에 대고 MVP 세리머니를 한 것"(정승원)이라는 항변은 받아들여지지 않았다. 아이아스는 12일 평소 자신의 시그니쳐 세리머니를 펼쳤을 뿐인데, 경고가 주어졌다며 억울함을 숨기지 않았다.

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기마랑이스는 이날 하프타임에 교체투입해 경기가 끝날 때까지 그라운드에서 '나만의 타인위어 더비'를 성공적으로 치러냈다.

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EPL에서도 상대팬 도발 세리머니로 경고를 받은 사례는 있다. 에마뉘엘 아데바요르는 맨시티 시절 아스널을 상대로 역주행 슬라이딩 세리머니를 펼쳤다가 경고를 받았다. 이후 영국축구협회로부터 2경기 출장정지까지 받았다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com