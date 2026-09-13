아쉽다! 손흥민, 환상 프리킥...무기력한 LA FC, '꼴찌팀' 스포팅KC에 0-2 끌려가[전반 리뷰]

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사진캡처=LA FC SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]무기력한 경기력이었다. 최하위팀에게 끌려다니고 있다.

LA FC는 13일 오전 9시30분(이하 한국시각) 미국 캔자스시티 스포팅 파크에서 열리고 있는 스포팅KC와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 26라운드 원정 경기 전반전을 0-2로 마쳤다. LA FC는 승점40점으로 3위, 스포팅KC는 승점 15점으로 최하위에 자리해 있다.

지난 솔트레이크와의 24라운드에서 2대0으로 승리하며 6경기 무승(4무2패)에서 탈출한 LA FC는 연승에 도전했지만, 최악의 경기력으로 전반을 마쳤다. 손흥민은 단 1차례 슈팅을 제외하면 이렇다할 모습을 보여주지 못했다.

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손흥민은 이날 '손톱'으로 나섰다. 손흥민을 축으로 왼쪽에는 '흥부 듀오' 드니 부앙가, 오른쪽에서는 아르민도 지브가 섰다. 중원에는 이고르 제수스, 마티외 슈아니에르, 주드 테리가 섰고, 포백은 예브헨 체베르코, 은코시 타파리, 에디 세구라, 세르지 팔렌시아가 꾸렸다. 위고 요리스가 골문을 지켰다.

전반 8분 스포팅KC가 먼저 슈팅을 때렸다. 안드레 루이스가 오른쪽을 돌파하며 먼거리서 슈팅을 시도했다. 요리스 골키퍼가 잘 막아냈다. 이어진 상황에서 LA FC가 반격했다. 손흥민이 박스 앞에서 기회를 잡았지만, 슈팅까지 만들지 못했다.

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13분 LA FC가 좋은 기회를 만들었다. 오른쪽에서 파고들던 부앙가에게 볼이 연결됐다. 부앙가가 수비 한명을 제친 후 골키퍼와 맞선 상황서 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼 선방에 막혔다.

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곧바로 손흥민이 결정적 찬스를 잡았다. 요리스가 뒷공간을 파고들던 손흥민에게 한번에 연결했다. 손흥민이 수비 한 명을 앞에 두고 돌파한 후 왼발 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 나갔다.

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18분 스포팅KC가 선제골을 넣었다. 박스 안으로 진입한 루이스가 오른쪽에서 패스를 받았다. 수비 한명을 제친 후 왼발 감아차기 슈팅을 시도했다. 볼은 멋진 궤적을 그리며 LA FC 왼쪽 구석 골망을 흔들었다.

기세를 탄 루이스가 또 한번 날카로운 슈팅을 때렸다. 21분 후방에서 넘어온 패스를 멋진 트래핑으로 잡았다. 이어 때린 왼발 슈팅은 수비 맞고 살짝 빗나갔다. 23분 LA FC가 좋은 기회를 무산시켰다. 테리가 박스 왼쪽에서 오른발 슈팅을 시도했지만, 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

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루이스의 매서운 공격이 계속됐다. 24분 루이스가 왼발 슈팅을 시도했지만, 빗나갔다. 31분에는 스테픈 아프리파의 헤더가골대를 맞고 나왔다.

흐름을 이어가던 스포팅KC가 결국 추가골을 넣었다. 31분 왼쪽에서 에메르 카리치가 크로스를 올렸다. 테일러 칼헤이라가 뛰어들며 머리에 맞췄다. 볼은 골키퍼를 넘어가 그대로 골라인을 살짝 넘었다.

39분 아프리파가 강력한 슈팅을 시도했다. 요리스가 잘 막아냈다. 43분 LA FC가 절호의 찬스를 잡았다. 지브의 패스를 받은 부앙가가 멋지게 수비를 따돌린 후 오른발 슈팅으로 연결했다. 클리블랜드 골키퍼가 슈퍼세이브로 막아냈다. 스포팅KC가 역습에 나섰다. 칼빈 해리스의 오른발 슈팅은 골대를 넘어갔다.

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추가시간 부앙가가 얻은 프리킥을 손흥민이 찼다. 아크 정면 좋은 위치에서 때린 프리킥은 벽을 잘 넘겼지만, 상대 골키퍼 선방에 걸렸다. 결국 전반은 스포팅KC의 2-0 리드로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com