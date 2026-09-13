'韓 에이스' 이강인 죽어난다, 강제 독박축구 확정...아틀레티코 줄부상 터졌다, 중원 핵심+에이스 동시 이탈

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 책임감이 더욱 커질 전망이다. 핵심 전력들이 잇달아 부상으로 쓰러지고 있다.

아틀레티코 마드리드는는 오는 14일(이하 한국시각) 스페인 산 세바스티안의 에스타디오 무니시팔 데 아노에타에서 레알 소시에다드와 2026~2027시즌 스페인 라리가 5라운드를 치른다.

이번 경기를 앞두고 부상 악재가 가득해진 아틀레티코다. 중원 핵심 파블로 바리오스가 리버풀과의 경기 후 근육 부상을 당해 소시에다드전을 뛸 수 없는 가운데, 경기력을 하루 빨리 되찾아야 하는 훌리알 알바레즈마저 몸에 이상을 느꼈다.

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스페인 매체 마르카는 13일 '아르헨티나 출신 공격수 알바레즈가 신체적 이상으로 마지막 훈련 세션을 중도 포기하면서 소시에다드 원정 출전이 불투명해졌다. 이로써 이미 알렉산데르 쇠를로트와 바리오스가 올라 있는 부상자 명단에 그의 이름도 추가될 위기에 놓였다'고 전했다.

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매체는 '한 달 동안 쇠를로트를 활용하지 못한 데다 바리오스의 종아리 근육 부상이라는 치명타를 맞은 아틀레티코의 의무팀 상황은 한층 더 복잡해졌다. 알바레즈마저 부상자 명단에 이름을 올릴 기세다. 이러한 상황은 소시에다드전을 대비한 마지막 훈련 세션에서 그가 선발 라인업 테스트에 포함되어 연습을 치르던 중 중도 하차하면서 드러났다. 신체적 통증을 호소한 알바레즈는 동료들과 함께 훈련을 마무리하지 못했으며, 현재 부상 정도를 정확히 파악하기 위한 정밀 검사를 기다리고 있다. 하지만 현시점에서 그의 원정 출전은 매우 어려워 보인다'고 설명했다.

마르카는 '이번 부상 악재는 팀 내 알바레즈의 '재기' 과정에 상당한 브레이크를 걸게 되었다. 실제로 안필드에서 한층 밝아진 표정으로 마르코스 요렌테의 골을 돕는 도우미 역할을 하고 알리송의 슈퍼세이브를 끌어내는 강력한 슈팅을 선보이는 등 좋은 활약을 펼쳤기에, 홈팬들 앞에 다시 서기 전 그의 시즌 마수걸이 골이 터질 것으로 기대를 모으던 시점이었다. 하지만 그 기회는 잠시 미루어져야 할 것으로 보인다'고 덧붙였다.

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바리오스와 알바레즈의 동시 이탈은 아틀레티코에 치명적인 악재다. 두 선수 모두 아틀레티코에서 대체가 불가능한 선수들이기 때문이다. 바리오스는 빌드업과 공격 전개에 절대적인 선수이며 알바레즈는 창의성과 득점력을 책임지는 선수다.

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이강인 의존도가 더 높아질 수밖에 없는 아틀레티코다. 아데몰라 루크먼의 득점력도 시즌 초반 잠잠하기 때문에 알렉스 바에나와 함께 공격을 진두지휘해야 한다. 이번 경기를 앞두고 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 "우리는 이강인이 계속 성장하고 발전하길 바라며, 이강인 또한 발전해야 한다. 팀에는 그가 꼭 필요하기 때문이다. 가장 좋은 시나리오는 이강인이 경기 전체를 계속해서 훌륭하게 소화해 내는 것"이라며 이강인에게 풀타임 동안 유지할 수 있는 체력을 요구한 바 있다.