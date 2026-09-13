'프리미어리거는 클래스가 다르네' 아스널 출신 마르티넬리 사우디 진출 3경기 만 첫 해트트릭 폭발! 알 힐랄, 알 타원 6-0 대파..'왓킨스도 2골-2도움 맹활약, 돈이 좋다'

알 힐랄의 대승을 이끈 마르티넬리 캡처=알 힐랄 구단 SNS

알 힐랄의 대승을 이끈 마르티넬리 캡처=알 힐랄 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]브라질 국가대표 공격수 가브리엘 마르티넬리(25) 중동 진출 이후 첫 해트트릭을 터트렸다. 이번 여름 이적시장에서 EPL 아스널에서 사우디아라비아 부자 클럽 알 힐랄로 완전 이적한 후 3경기 만에 3골을 몰아쳤다. 그는 경기 최우수선수로 선정됐다. 알 힐랄은 대승을 거두며 리그 선두로 도약했다.

마르티넬리가 선발 출전한 알 힐랄은 13일(한국시각) 사우디 부라이다 알 타원 아레나에서 벌어진 알 타원과의 2026~2027시즌 사우디 프로리그 7라운드 원정 경기서 6대0 대승을 거뒀다. '이적생' 마르티넬리는 전반 18분과 43분 연속골을 터트렸고, 후반 시작 5분 만에 해트트릭(3골)을 완성하며 팀 대승을 견인했다. 숭부의 추가 일찌감치 기울자 알 힐랄 사령탑 시모네 인자기 감독은 마르티넬리를 후반 9분 교체시켜 주면서 체력 안배를 해주었다. 알 힐랄은 마르티넬리를 영입하기 위해 아스널에 이적료로 7000만유로를 지불했다. 2001년생인 마르티넬리는 알 힐랄과 2030년 6월까지 계약했다. 그의 시장가치는 4470만유로다. 마르티넬리는 아스널에서만 총 7시즌을 뛴 후 북런던을 떠났다.

알 힐랄의 대승을 이끈 왓킨스 캡처=알 힐랄 구단 SNS

마르티넬리와 함께 이번 여름에 알 힐랄 유니폼을 입은 잉글랜드 국가대표 공격수 올리 왓킨스도 2골-2도움으로 총 4골에 관여하면서 완전히 다른 클래스를 보여주었다. 왓킨스는 EPL 애스턴 빌라를 떠나 알 힐랄으로 무대를 옮겼다. 그는 경기 시작 9분 만에 결승골을 넣었고, 4-0으로 앞선 후반 8분 두번째 골을 터트렸다.

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인자기 감독은 알 타원을 맞아 이적생 트리오를 총동원했다. 알 힐랄은 아시아 클럽 중 가장 화려한 스쿼드를 구축한 팀이라는 평가를 받는다. 최전방 스리톱에 서머빌-왓킨스-마르티넬리, 허리에 칸노-후벵 네베스-밀린코비치 사비치, 포백에 알 하르비-쿨리발리-탐바키-마자리, 골키퍼 부누를 배치했다.

알 힐랄이 알 타원에 6골차 대승을 거뒀다. 캡처=알 힐랄 구단 SNS

대승을 거둔 알 힐랄은 6승1패, 승점 18점으로 리그 선두를 달렸다. 2위는 알 이티하드(승점 17)이고, 3위는 알 나르스(승점 16)다. 알 힐랄의 다음 일정은 16일 알 가라파(카타르)와의 아시아챔피언스리그 리그 페이즈 첫 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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