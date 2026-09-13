"시즌 중 이례적 전 리그 통합 교육" KFA, FIFA 심판강사 초청 판정 일관성+VAR 교육

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[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 심판 경쟁력 향상을 위해 국제축구연맹(FIFA) 심판강사를 초청 교육을 실시한다.

KFA는 14일부터 17일까지 나흘간 충남 천안 코리아풋볼파크에서 해외강사 초청 심판교육 및 FIFA 오픈코스를 진행한다. 수키딘 빈 모드 살레 FIFA 심판강사가 전 과정을 이끌며, K리그1, K리그2, K3리그, K4리그, WK리그 심판과 평가관 약 160명이 참여해 주제별 맞춤 교육을 진행한다.

수키딘 강사는 2000년부터 2011년까지 국제심판으로 활동했다. 2010년 남아공월드컵을 비롯해 올림픽, FIFA U-20 월드컵, 아시아챔피언스리그, 아시안컵 등 주요 국제대회에서 아시아를 대표하는 심판으로 활약했다. 은퇴 이후에는 AFC 평가관 및 심판강사, FIFA 심판위원회 육성 담당 위원 등을 맡아왔다. 2006년 북중미월드컵에도 FIFA 심판강사로 파견돼 대회 기간 심판진 교육을 담당했다. 2021년에는 협회 심판 수석강사로 선임돼 국내 심판 교육 및 육성을 맡은 바 있다.

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교육은 리그별로 나뉜다. 14일과 15일은 K리그1 심판·평가관, 15일과 16일은 K리그2 심판을 교육한다. 17일에는 K3리그와 K4리그, WK리그 심판·평가관이 교육을 받는다.

교육의 주제는 이동식 VAR(M-VAR) 훈련이다. K리그1·K리그2 과정에는 매일 3시간 가까운 이동식 VAR 세션이 편성됐다. 협회 전임강사진이 직접 지도한다. 여기에 수키딘 강사가 진행하는 '경기 기대 수준' 강의가 포지셔닝과 챌린지 판독, 핸드볼, 페널티 에어리어 상황 및 전술적 파울 등 실전 판정 쟁점별로 이어진다. K리그1·K리그2 심판에게는 올 시즌 주요 경기 장면을 다루는 세션도 별도로 제공된다.

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KFA는 "시즌 중 모든 성인리그 심판과 평가관을 한자리에 모아 교육을 실시하는 것은 이례적이다. 지난 2월 발표한 심판 정책 과제를 시즌 중에도 미루지 않고 이행한다는 방침에 따라 이번 교육을 마련했다. 하반기 판정 일관성을 끌어올리고, VAR 운영 역량을 국제 기준에 맞춰 정비하겠다는 취지"라고 설명했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com