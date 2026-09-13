위치도 못 잡는데 무슨 '포스트 손흥민'! 데 제르비, '어이상실' 텔에 분노 폭발…'최악' 토트넘, 경기 후 '기본기 보충 수업' 더 충격

사진캡처=더선

사진캡처=더선

EPA 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 손흥민(LA FC)의 대체자로 기대받은 마티스 텔을 향해 폭발했다.

데 제르비 감독은 또 첫 승에 실패했다. 토트넘은 13일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 에버턴과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드에서 득점없이 비겼다.

토트넘은 무승뿐 아니라 개막 후 4경기 연속 무득점의 수렁에 빠졌다. 개막 후 4경기 연속 득점하지 못한 것은 구단 역사상 처음이다. EPL에선 2006년 9월 이후 20년 만의 재앙이다. 토트넘은 2무2패를 기록, 17위에 머물렀다.

Advertisement

논란의 장면도 있었다. 데 제르비 감독과 텔이 충돌했다. 영국의 '더선'은 '토트넘이 참담한 무승부를 기록한 후, 데 제르비 감독과 텔이 그라운드에서 격렬한 언쟁을 벌이는 모습이 포착됐다'며 '데 제르비는 목소리를 높이는 듯했고, 텔은 다소 맥이 빠진 듯한 태도로 반응했다'고 보도했다.

데 제르비 감독은 경기 후 기자회견에서 이 장면에 대한 질문을 받았다. 그는 "내가 무엇을 한 것으로 이해했나, 경기장에서 그를 지도했다"고 대답했다. 더 자세한 설명을 요구하자 데 제르비 감독은 "텔에게 몸의 위치를 어떻게 잡아야 하는지 코칭했다"도 설명했다. 그리고 텔과의 관계는 아무런 문제가 없다고 덧붙였다.

로이터 연합뉴스

Advertisement

토트넘 팬들로선 황당할 뿐이다. 토트넘은 지난해 2월 바이에른 뮌헨에서 뛴 텔을 영입했다. 임대 후 완전 영입하는 조건이었다. 지난해 여름 완전 이적이 성사됐다.

Advertisement

그러나 그는 기대를 밑돌고 있다. 텔은 지난 시즌까지 58경기에 출전해 7골에 그쳤다. 유럽챔피언스리그 최종엔트에서도 제외돼 논란이 됐다.

Advertisement

새 시즌도 침묵중이다. 텔은 이날 경기 전까지 모든 경기에 선발출전했다. 하지만 에버턴에선 벤치로 밀렸다. 후반 18분 도미닉 솔란케 대신 교체투입됐지만, 반전은 없었다.

토트넘은 여름이적시장에서 무려 3억파운드 이상을 투자하며, 새 시대를 열겠다고 선언했다. 하지만 역대 최악의 스타트로 고개를 숙였다.

Advertisement

데 제르비 감독은 "팬 여러분께 죄송하다. 팬 여러분께 진심으로 죄송하다"며 "팬들은 정말 훌륭했다, 특히 경기 초반에. 우리 팀이 잘하고 해결책을 찾으려고 노력하는 모습을 보니, 팬들이 경기장 안에서 우리 선수들과 함께 응원해 주더라. 우리는 항상 팬들에게 감사해야 한다"고 했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com