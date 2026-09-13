'풀타임' 손흥민, '12호 도움'에도 팀 패배 막지 못했다...LA FC는 '꼴찌팀' 스포팅KC에 1-3 충격패 '5위 추락'

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]LA FC가 꼴찌팀에 충격패를 당했다.

LA FC는 13일 오전 9시30분(이하 한국시각) 미국 캔자스시티 스포팅 파크에서 열린 스포팅KC와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 26라운드 원정 경기에서 1대3으로 패했다. 지난 솔트레이크와의 24라운드에서 2대0으로 승리하며 6경기 무승(4무2패)에서 탈출한 LA FC는 연승에 도전했지만, 무릎을 꿇었다. LA FC는 승점 40점에 머물며 3위에서 5위로 추락했다.

손흥민은 이날 풀타임을 누비며 1도움을 기록했다. 두번의 유효슈팅을 때렸지만 득점은 없었다. 기회창출은 2회였다. 드리블 성공은 1회, 패스성공률은 88%였다. 평점은 6.9점이었다.

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손흥민은 이날 '손톱'으로 나섰다. 손흥민을 축으로 왼쪽에는 '흥부 듀오' 드니 부앙가, 오른쪽에서는 아르민도 지브가 섰다. 중원에는 이고르 제수스, 마티외 슈아니에르, 주드 테리가 섰고, 포백은 예브헨 체베르코, 은코시 타파리, 에디 세구라, 세르지 팔렌시아가 꾸렸다. 위고 요리스가 골문을 지켰다.

사진캡처=LA FC SNS

전반 8분 스포팅KC가 먼저 슈팅을 때렸다. 안드레 루이스가 오른쪽을 돌파하며 먼거리서 슈팅을 시도했다. 요리스 골키퍼가 잘 막아냈다. 이어진 상황에서 LA FC가 반격했다. 손흥민이 박스 앞에서 기회를 잡았지만, 슈팅까지 만들지 못했다.

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13분 LA FC가 좋은 기회를 만들었다. 오른쪽에서 파고들던 부앙가에게 볼이 연결됐다. 부앙가가 수비 한명을 제친 후 골키퍼와 맞선 상황서 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼 선방에 막혔다.

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곧바로 손흥민이 결정적 찬스를 잡았다. 요리스가 뒷공간을 파고들던 손흥민에게 한번에 연결했다. 손흥민이 수비 한 명을 앞에 두고 돌파한 후 왼발 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 나갔다.

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18분 스포팅KC가 선제골을 넣었다. 박스 안으로 진입한 루이스가 오른쪽에서 패스를 받았다. 수비 한명을 제친 후 왼발 감아차기 슈팅을 시도했다. 볼은 멋진 궤적을 그리며 LA FC 왼쪽 구석 골망을 흔들었다.

기세를 탄 루이스가 또 한번 날카로운 슈팅을 때렸다. 21분 후방에서 넘어온 패스를 멋진 트래핑으로 잡았다. 이어 때린 왼발 슈팅은 수비 맞고 살짝 빗나갔다. 23분 LA FC가 좋은 기회를 무산시켰다. 테리가 박스 왼쪽에서 오른발 슈팅을 시도했지만, 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

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루이스의 매서운 공격이 계속됐다. 24분 루이스가 왼발 슈팅을 시도했지만, 빗나갔다. 31분에는 스테픈 아프리파의 헤더가골대를 맞고 나왔다.

흐름을 이어가던 스포팅KC가 결국 추가골을 넣었다. 31분 왼쪽에서 에메르 카리치가 크로스를 올렸다. 테일러 칼헤이라가 뛰어들며 머리에 맞췄다. 볼은 골키퍼를 넘어가 그대로 골라인을 살짝 넘었다.

39분 아프리파가 강력한 슈팅을 시도했다. 요리스가 잘 막아냈다. 43분 LA FC가 절호의 찬스를 잡았다. 지브의 패스를 받은 부앙가가 멋지게 수비를 따돌린 후 오른발 슈팅으로 연결했다. 클리블랜드 골키퍼가 슈퍼세이브로 막아냈다. 스포팅KC가 역습에 나섰다. 칼빈 해리스의 오른발 슈팅은 골대를 넘어갔다.

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추가시간 부앙가가 얻은 프리킥을 손흥민이 찼다. 아크 정면 좋은 위치에서 때린 프리킥은 벽을 잘 넘겼지만, 상대 골키퍼 선방에 걸렸다. 결국 전반은 스포팅KC의 2-0 리드로 마무리됐다.

LA FC가 후반 시작과 함께 두 명을 바꿨다. 제수스와 테리를 빼고, 제이콥 샤펠버그와 마키 델가도를 넣었다. 전술 변화는 맞아떨어졌다. 곧바로 LA FC가 만회골을 넣었다. 후반 2분 손흥민이 기점 역할을 했다. 아크 정면에서 돌파하며 왼쪽으로 파고들던 샤펠버그에게 연결했다. 샤펠버그가 왼발 땅볼 크로스를 시도했고, 뛰어들던 부앙가가 침착하게 밀어넣었다. 손흥민의 도움으로 기록됐다.

스포팅KC가 반격했다. 3분 코너킥 상황에서 흐른 볼을 루이스가 왼발 슈팅으로 연결했다. 골대를 넘어갔다. LA FC는 4분 좋은 기회를 잡았다. 손흥민이 둘파하며 부앙가에게 기가 막힌 패스를 찔렀다. 부앙가가 수비를 따돌린 후 골키퍼와 맞선 상황에서 슈팅을 때렸다. 골키퍼 선방에 막혔다.

6분에는 지브가 먼거리서 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 나왔다. 7분 부앙가가 또 한번 스포팅KC 골망을 흔들었다. 후반에서 멋진 전진 패스가 파고들던 부앙가에 향했고, 부앙가는 오른발로 침착하게 마무리했다. 오프사이드였다.

9분 또 다시 부앙가가 기회를 잡았다. 오른쪽에서 올라온 크로스를 백헤더로 연결했고, 홀로 있던 부앙가에게 연결됐다. 부앙가가 오른발로 반대편 포스트를 보고 밀어넣었지만, 골대를 살짝 빗나갔다. 스포팅KC도 반격했다. 11분 아프리파의 슈팅은 크로스바를 넘어갔다.

LA FC의 공세가 계속됐다. 부앙가의 연이은 슈팅은 위협적이었다. 13분은 아크 정면에서 멋진 패스 후 지브가 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았다. 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다. 15분 스포팅KC가 변화를 줬다. 제이콥 바틀렛을 투입했다. 스포팅KC가 곧바로 기회를 잡았다. 왼쪽에서 넘어온 땅볼 크로스를 루이스가 내줬고, 칼헤이라의 오른발 슈팅은 요리스에 막혔다.

20분 루이스가 수비를 따돌린 후 아크 정면서 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼 정면으로 향했다. 21분 LA FC가 또 다시 변화를 줬다. 팔렌시아와 지브를 빼고 라이언 홀링헤드, 타일러 보이드를 넣었다. 22분 코너킥 상황서 흐른 볼을 델가도가 슈팅으로 연결했다. 골대를 넘어갔다.

24분 슈아니에르가 날카로운 슈팅을 때렸다. 클리블랜드 골키퍼가 또 다시 막아냈다. 스포팅KC가 스코어를 벌렸다. 26분 루이스가 오른쪽에서 파고들며 왼발 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 흐른 볼을 바틀렛이 침착하게 잡았다. 곧바로 오른발 슈팅을 시도했고, 그대로 LA FC 골망을 흔들었다.

31분 LA FC가 오른쪽에서 올린 코너킥을 세구라가 헤더로 연결했지만, 수비 맞고 아웃됐다. 35분 LA FC가 승부수를 띄웠다. 체베르코를 빼고 제레미 예보비시를 투입했다. 39분 스포팅KC가 최고의 활약을 보인 아프리파와 루이스를 빼는 여유를 보냈다.

43분에는 손흥민이 아크 정면에서 돌파에 나섰지만 마지막에 막혔다. 이어 오른발 슈팅도 시도했지만 수비 맞고 나왔다. 45분에는 샤벨버그가 왼쪽에서 올린 코너킥을 홀링헤드가 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다. 46분에는 델가도가 감각적인 백헤더를 시도했지만, 이번에도 빗나갔다. 결국 경기는 스포팅KC의 승리로 마무리됐다.