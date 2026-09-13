[현장인터뷰]'韓 축구 소방수' 모레노 임시감독 드디어 입국, "몇 년 전부터 한국 대표팀 원해…더 나은 대표팀 만들기 위해 노력하겠다"

한국 축구대표팀의 지휘봉을 잡은 로베르토 모레노 임시 감독이 13일 인천공항을 통해 입국했다. 입국장에 들어서는 모레노 감독의 모습. 인천공항= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

한국 축구대표팀의 지휘봉을 잡은 로베르토 모레노 임시 감독이 13일 인천공항을 통해 입국했다. 모레노 감독과 5명의 코칭스태프가 환영의 꽃다발과 함께 잠시 포즈를 취하고 있다. 인천공항= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

한국 축구대표팀의 지휘봉을 잡은 로베르토 모레노 임시 감독이 13일 인천공항을 통해 입국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 모레노 감독의 모습. 인천공항= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

Advertisement

Advertisement

[인천공항=스포츠조선 윤진만 기자]'한국 축구 소방수' 로베르토 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독이 13일 입국했다. 이날 오후 12시30분쯤 대표팀 코칭스태프와 함께 인천국제공항을 통해 한국 땅을 밟았다.

밝은 표정으로 입국장에 들어선 모레노 감독은 현영민 대한축구협회(KFA) 전력강화위원장으로부터 꽃다발을 건네받았다. 입국장에는 모레노 임시감독을 환영하기 위한 팬들이 모였다.

모레노 감독은 취재진과 스탠딩 인터뷰에서 "많은 꿈과 책임감을 가지고 이곳에 왔다. 대한민국 대표팀을 이끌게 되어 매우 기쁘다"라고 취임 소감을 말했다.

Advertisement

모레노 감독은 지난 1일, KFA 공개모집 절차를 거쳐 오는 11월 27일까지 A매치 6경기를 지휘하는 조건으로 대표팀 지휘봉을 잡았다. 성과에 따라 내년 1월에 열리는 2027년 사우디아시안컵까지 지휘할 수 있다.

모레노 감독은 단순히 약 석 달간 A대표팀을 임시로 맡는 역할을 넘어 위기에 빠진 한국 축구의 반전을 꾀해야 하는 중책을 맡았다. 한국 축구는 2026년 북중미월드컵 실패, 정몽규 전 KFA 회장 사퇴, 국정감사 등으로 '역대급' 시련을 겪고 있다.

한국 축구대표팀의 지휘봉을 잡은 로베르토 모레노 임시 감독이 13일 인천공항을 통해 입국했다. 현영민 전력강화위원장에게 환영의 꽃다발을 받는 모레노 감독의 모습. 인천공항= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

Advertisement

모레노 감독은 지난 월드컵과 관련된 질문에 "누구에게나 매우 슬픈 일인 거 인정한다"면서 "있었던 일은 잊지 않고 앞을 바라보고 나아가야 한다. 대표팀이 더 자랑스럽게 만들겠다"라고 강조했다.

Advertisement

모레노 감독은 선임이 확정된 후 유럽파와 소통하고, K리그 경기 및 선수도 분석하며 9월 A매치에 대비한 것으로 알려졌다. 한국은 9월과 10월 A매치 기간에 에콰도르(24일·수원), 우루과이(28일·서울), 베네수엘라(10월2일·울산), 우즈베키스탄(10월6일·용인)을 잇달아 상대할 예정이다. 모레노 감독은 14일 천안 코리아풋볼파크에서 9~10월 A매치를 뛸 최종명단을 발표한다. 공식 취임 기자회견도 연다.

Advertisement

그는 선임이 확정되고 입국할 때까지 어떤 준비를 했느냐는 질문에 "매일매일 경기를 살폈고, 대표팀이 어떻게 경기를 진행했는지 분석했다. 대한민국 문화도 계속 공부를 하는 시간을 가졌다"라고 말했다.

9~11월 A매치 6경기 목표에 대해선 "더 나은 대표팀으로 만들기 위해서 계속 노력을 할 것이고 팀을 하나로 만들어서 대한민국 국민들이 대표팀에 대한 자부심을 갖게 하도록 하는 데 집중할 것"이라고 했다.

Advertisement

향후 정식 감독 선임과 관련해선 "지금 내 앞에 주어진 과제에 집중하는 것이 목표"라며 "다른 것에는 집중하지 않을 것"이라고 힘주어 말했다.

A대표팀은 명단 발표 일주일 후인 21일 소집해서 4연전을 준비할 계획이다. 천안에 여장을 풀 모레노 감독과 대표팀 코치진은 KFA 전력강화위와 머리를 맞대고 A매치 준비에 박차를 가할 예정이다.

인천공항=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com