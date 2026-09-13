'한일 동갑 에이스 선발 맞대결 무산 위기' 스페인 마르카, 이강인 선발 vs 구보 교체 명단 예상..'아틀레티코, 소시에다드에 7년 동안 안 졌다'

스페인 매체 마르카의 소시에다드-아틀레티코전 예상 베스트11 캡처=마르카 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인(25·아틀레티코 마드리드)과 구보 다케후사(25·레알 소시에다드)의 스페인 라리가 한-일 에이스 맞대결이 무산될 조짐이다.

아틀레티코와 소시에다드는 14일 오전 4시(한국시각) 스페인 산 세바스티안 아노에타에서 열릴 2026~2027시즌 라라가 5라운드에서 맞대결한다.

스페인 매체 마르카는 두 팀의 베스트11 라인업을 예상했는데 이강인은 선발 명단에 올렸고, 구보는 교체 명단에 포함시켰다. 이강인은 요즘 아틀레티코 경기에서 줄곧 선발로 출전하고 있다. 반면 구보는 시즌 개막에선 선발이었다가 후반 조커에 이어 직전 경기에서 벤치 대기하다 결장했다. 이강인과 구보는 어릴적 스페인 유학을 통해 성장한 공통점이 있다. 라리가를 통해 한일 양국의 주축으로 컸다. 이강인은 파리생제르맹에서 아틀레티코로 이적하며 3년 만에 라리가로 컴백했다. 구보는 지난 시즌까지 소시에다드에서 주축 역할을 했다.

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Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Lee Kang-in runs with the ball during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 9, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Real Sociedad's Japanese forward #14 Takefusa Kubo gestures after falling during the Spanish league football match between Real Betis and Real Sociedad at the Cartuja stadium in Seville on August 21, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

마르카는 시메오네 감독의 아틀레티코가 4-4-2 전형으로 나올 것으로 봤다. 최전방에 바에나-이강인, 허리에 루크먼-코케-히울만-줄리아노 시메오네, 포백에 한츠코-로메로-푸빌-요렌테, 골키퍼 오블락을 꼽았다. 훌리안 알바레즈, 바리오스, 쇠를로스는 부상으로 결장할 것으로 봤다. 교체 명단에 그리말도, 조너선 데이비드, 카르도소 등을 올렸다.

홈팀 소시에다드는 4-2-3-1 포메이션으로 맞불을 놓을 것으로 봤다. 최전방에 오카르손, 2선에 바레네체아-오야르사발-수치치치, 수비형 미드필더로 투리엔테스-에레라, 포백에 세르히오 고메스-베이티아-사르-아람부루, 골키퍼 마레로가 나설 것으로 봤다. 교체 명단에 구보, 게데스, 오치엥 등을 올렸다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Anfield, Liverpool, Britain - September 8, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in with teammates during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

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아틀레티코(2승1무1패)와 소시에다드(2승1무2패)는 승점 7점으로 동률이다. 소시에다드는 아틀레티코 상대로 정규리그에서 7년 동안 무승 행진 중이다. 소시에다드는 2019년 9월, 외데고르와 몬레알의 골로 2대0 승리를 거둔 이후 7년 동안 리그에서 아틀레티코를 꺾지 못했다. 이후 아틀레티코가 8승5무로 우세를 유지하고 있다. 아틀레티코도 상위권을 유지하기 위해선 이번 원정 승리가 필요하다. 레알 마드리드와 FC바르셀로나는 이미 승점이 12점이다. 두 팀 다 이번 경기가 부담되고 중요하다.

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Real Sociedad's Takefusa Kubo guards Real Madrid's Vinicius Junior during the La Liga soccer match between Real Madrid and Real Sociedad in Madrid, Spain, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

직전 올해 4월 맞대결은 리그 경기가 아닌 코파 델 레이(국왕컵) 결승이었다. 당시 소시에다드가 아틀레티코와 연장 혈투 끝 승부차기에서 4-3으로 승리해 정상에 올랐다. 아틀레티코는 지난 주말 아틀레틱 빌바오 원정에서 0대3으로 완패를 당한 후 주중 리버풀과의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 1차전서 1대2 역전패했다. 안 좋은 흐름을 끊기 위해선 이번 소시에다드 원정 경기 결과가 중요하다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com