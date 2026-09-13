아쉬운 무승부, 2위 도약 기회 잡지 못한 수원FC...오장은 수석코치 "선수들은 플랜대로 수행, 결과는 아쉬워"[현장기자회견]

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[수원=스포츠조선 이현석 기자]2위까지 올라갈 수 있었던 수원FC에는 아쉬운 결과였다.

수원FC는 13일 수원종합운동장에서 열린 천안시티FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 26라운드 경기에서 1대1로 비겼다.

수원FC(승점 45·47골)는 승점 1점 획득에 그치며 용인을 꺾은 대구FC(승점 46)를 넘지 못했다. 서울 이랜드(승점 45·43골)를 다득점에서 제치고 3위로 올라섰다. 무패 행진은 12경기(8승4무)로 늘렸다.

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수원FC는 후반 31분 조진우의 슈팅이 수비를 맞고 나오자, 서재민이 이를 재차 발리 슛으로 마무리했고 골망을 흔들었다. 패배 위기에 몰렸던 천안은 수적 열세에도 경기를 원점으로 돌렸다. 후반 41분 역습 상황에서 이상준의 패스를 받은 사르자니의 감아차기로 동점골을 터트렸다. 후반 추가시간 혼잡한 상황도 발생했다. 박건하 감독은 몇 차례 항의로 이미 경고를 받은 상황이었는데, 추가 항의 후 경고 누적으로 퇴장당했다.

퇴장당한 박 감독을 대신해 이날 경기 후 기자회견에 참석한 오장은 수석코치는 "천안전을 대비해서 일주일 동안 준비했다. 선수들이 게임 플랜대로 잘 수행했다. 결과는 좀 아쉽다고 본다"고 했다.

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수원FC는 이날 '에이스' 프리조가 부상으로 빠졌다. 그 공백을 최기윤이 출전해 채우기 위해 분전했다. 오 코치는 "프리조 포지션에서 계속 훈련해왔던 선수고, 이해도가 높다. 프리조가 빠진 공백을 잘 채워줬다"고 했다.

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수원FC는 이날 경기 여러 차례 박건하 감독을 비롯해 코칭 스태프가 판정에 항의하는 장면이 나왔다. 오 코치는 "여러 부분에서 항의를 했다. 경기의 일부였다고 생각한다"고 했다.

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수원=이현석기자 digh1229@sportschosun.com