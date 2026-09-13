[오피셜]韓 에이스 날벼락! 이강인 '해줘 축구' 현실화…아틀레티코 마드리드 부상 경계령, 훌리안 알바레즈도 근육 부상으로 OUT

사진=REUTERS 연합뉴스

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]상황이 점점 심각해지고 있다. 아틀레티코 마드리드에 '부상 경계령'이 떨어졌다. 파블로 바리오스에 이어 훌리안 알바레즈마저 부상으로 이탈했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 14일(이하 한국시각) 스페인 산세바스티안의 레알레 아레나에서 레알 소시에다드와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 치른다.

분위기 반전이 절실하다. 아틀레티코 마드리드는 지난 5일 빌바오와의 리그 원정 경기에서 0대3으로 충격패했다. 뒤이어 치른 리버풀(잉글랜드)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 1차전에선 1대2로 역전패했다.

Advertisement

사진=EPA 연합뉴스

부상 변수가 발생했다. 구단은 12일 공식 채널을 통해 '바리오스가 리버풀과의 경기 뒤 불편함을 호소했다. 구단 의료진의 검사 결과 오른쪽 다리에 근막 부상을 입은 것으로 확인했다. 바리오스는 레알 소시에다드와의 경기에는 출전할 수 없게 됐다. 그는 물리치료와 재활 훈련을 진행할 예정이다. 복귀 시점은 부상 회복 경과에 따라 결정될 것'이라고 발표했다. 13일엔 레알 소시에다드에 나설 스쿼드를 공개하며 알바레즈의 이탈을 알렸다. 아틀레티코 마드리드는 '알바레즈는 근육 과부하로 레알 소시에다드 원정길에 오르지 않는다. 그는 훈련 중 부상으로 조기 종료했다. 정밀 검사 결과 의료진은 그를 원정 명단에서 제외하기로 결정했다'고 알렸다.

사진=REUTERS 연합뉴스

스페인 언론 '아스'는 '알바레즈가 근육 경직 증상으로 경기에 나서지 못한다. 아틀레티코 마드리드는 알바레즈 엾이 경기를 치러야 한다. 그는 주말 훈련에도 같은 불편함을 느껴 조기 이탈했다. 그는 직전 리버풀과의 원정 경기에서 올 시즌 첫 풀타임 경기를 치렀다. 이번 부상은 그를 서서히 정상적인 경기 감각으로 복귀시키려던 코칭스태프의 계획에 차질을 빚게했다. 그는 여름 내내 거취를 둘러싼 수많은 추측이 오간 끝에 팀에 남았다. 팀의 핵심 계획은 그가 다시 선발로 나서는 것이었다. 하지만 이제 팀은 그의 공백을 채울 방안을 찾아야 하는 과제를 안게 됐다'고 보도했다.

Advertisement

이 매체는 또 다른 기사를 통해 이강인이 레알 소시에다드를 상대로 선발 출격할 것으로 내다봤다. 이 매체는 '아틀레티코 마드리드는 리버풀과의 힘겨운 UCL 경기 뒤 다시 리그 일정에 돌입한다. 시메오네 감독은 원정에서 분위기 반전을 노리고 있지만, 바리오스 부상으로 최소 한 자리에는 변화를 줘야 하는 상황이다. 훌리안 알바레즈는 경기 출전 명단 포함조차 불투명한 상황이다. 공격진엔 이강인과 아데몰라 루크만이 선발로 나설 가능성이 높다'고 내다봤다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com